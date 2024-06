Vlad Gherman se căsătorește! Cum arată locul în care își unește destinele cu Oana Moșneagu! Se anunță o petrecere fabuloasă

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au ales ziua de 2 iunie să fie cea în care își unesc destinele. Cei doi au avut grijă la fiecare detaliu al nunții, iar tema petrecerii este una plină de culoare, a optimismului.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se căsătoresc

vor da startul petrecerii de nuntă astăzi, 2 iunie 2024, în jurul orelor 18.00. Cei doi au avut grijă, din timp, de fiecare detaliu pentru ca petrecerea să fie una de neuitat atât pentru ei, cât și pentru invitații de la nunta lor.

„Să știi că ne-am organizat foarte pe repede înainte, pentru că programul lor de filmare era atâta de aglomerat, încât ne-am conectat și la 22.00, și la 23.00, zici că eram de pe alte fusuri orare, nu aici în București, dar am rezolvat cu toate și ne-am uitat cu atenție la toate (…)

Melodia de la tort au luat-o secundă cu secundă, astfel încât tortul să iasă pe refren, astfel încât fluturii în stomac să fie acolo”, a declarat Ivona Nenu, organizatorul nunții, la Neatza de weekend, coform .

Mai mult decât atât, cel care s-a ocupat de tot ce înseamnă decor, a dezvăluit și care este tema petrecerii de nuntă. Și, pare-se, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au decis să sublinieze optimismul cu care își încep noua viață, cea de oameni căsătoriți.

„Tema este visul unei nopți de vară și totul va fi fresh, totul va fi în jurul grădinii, vor fi foarte multă vegetație, foarte multe lumânări, pasteluri, avem light blue, peach-uri, o combinație de la margarete micuțe, mușețel până la trandafiri de grădină (…)

Rochia e foarte frumoasă, e în armonie cu buchetul, cu tematica nunții și Vlad e pe măsură, pentru că i-am văzut și costumul”, a explicat Nicu Bocancea, conform sursei citate.

Vlad și Oana, petrecere de nuntă în locul în care s-au căsătorit Smiley cu Gina Pistol

au ales o locație de vis pentru petrecerea lor de nuntă. De altfel, ei le calcă, oarecum, pe urme lui Smiley și Ginei Pistol, cei doi căsătorindu-se în același loc. Situat lângă București, decorul este unul de vis.

„Voiam în hambar pentru că am vizionat mai multe tipuri de locație. Am găsit pe Instagram o oranjerie tip seră, mi-a plăcut de am leșinat și aia e. E pe lângă București, nu e departe. Gina Pistol și Smiley și-au făcut acolo nunta, a fost superb. (…) Dacă e prea cald, putem lua un sistem de răcire”, a declarat Oana la Xtra Night Show.

De asemenea, Vlad și-a prezentat, de curând, și sacoul pe care îl va purta la petrecerea de nuntă. Costumația este, evident, personalizată. Gulerul sacoului are scrisă data nunții cu partenera lui de viață și inițialele lor: „O&V 02.06.2024”.