Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu s-au uitat deloc la bani! Ce destinație au ales cei doi pentru Revelion

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au ales ca anul acesta să petreacă Revelionul departe de România, undeva unde e cald. Vedetele nu s-au uitat la bani și s-au răsfățat pe finalul anului.

Unde petrec Oana Moșneagu și Vlad Gherman Revelionul

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au plecat departe de vremea friguroasă de la noi din țară și au decis ca în noaptea dintre ani să fie undeva la căldură. Mai exact, cele două vedete au plecat în Palawan, o insulă din Filipine.

ADVERTISEMENT

Actrița este cea care a împărtășit totul pe rețelele sociale, acolo unde le-a arătat prietenilor săi virtuali și primele imagini din vacanță. Cuplul nu s-a lăsat descurajat nici de cele aproape 30 de ore de zbor.

Însoțiți de prietenii apropiați, , să se bucure de puținele zile care au mai rămas din anul 2023 și să se relaxeze după munca depusă în ultimele luni.

ADVERTISEMENT

„Și eu, după un luuung drum până aici. Am plecat de acasă ieri la 06:00, am ajuns aici azi la 8 dimineața, am făcut 26 de ore cu tot cu stat în aeroport, escale, transferuri. PS. Mâncarea e foarte bună aici”, a scris Oana Moșneagu în mediul online.

Au nunta în anul 2024

De altfel, cuplul trebuie să-și încarce bateriile, căci în anul care vine au multe lucruri de rezolvat. Vara aceasta, Vlad Gherman a cerut-o de soție pe Oana Moșneagu, chiar la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, pe care l-au jucat la Palatul Mogoșoaia de lângă București.

ADVERTISEMENT

Momentul a fost unul emoționant, iar martori le-au fost atât colegii de breaslă, cât și oamenii din public. Recent, au vorbit despre fericitul eveniment și au oferit câteva detalii.

Au ales deja locația, fiind vorba despre . Iar în ceea ce privește invitații, aceștia vor fi în număr de maxim 150, căci cei doi nu își doresc o nuntă mare.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte multe lucruri de făcut. E foarte greu, nu ne-am gândit de atunci. Avem wedding planner și ne salvează mult, dar avem de la biserică, la trupă, videograf, fotograf. Partea bună este că vom avea un număr micuț la nuntă, 100-150 de persoane”, au spus Vlad Gherman și Oana Moșneagu la Xtra Night Show, conform