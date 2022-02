Vlad Gherman, surprins de fosta iubită, Cristina Ciobănașu. N-a uitat de ziua lui de naștere

Surprizele s-au ținut lanț pentru actorul din serialul „Adela” care a fost sărbătorit încă de weekend-ul trecut. Actuala iubită și câțiva prieteni apropiați l-au cinstit din timp.

Oana Moșneagu nu a uitat nici de ziua de 16 februarie, cea în care este născut în realitate , pentru care a pregătit un moment special la miezul nopții.

Frumoasa brunetă și doi prieteni foarte buni au dat buzna în apartamentul lui Vlad Gherman cu un tort, coifuri și vuvuzele, perfecte pentru a-l sărbători pe cântăreț.

Vlad Gherman, surpriză de ziua de naștere. Ce i-au pregătit prietenii apropiați

„Așa am comutat pe frecvența 29: în boxeri, dansând cu Oana și surprins la 00:00 de prietenii mei care au dat buzna și au început să «treazească» tot blocul cântând »Mulți ani trăiască».

M-am blocat, am înlemnit și am început să plâng de fericire. Nu doar că ei mi-au fost alături din prima secundă când am avut nevoie de afecțiune și de înțelegere, dar ei sunt cei alături de care am legat o prietenie strânsă, greu de rupt.

Vă iubesc enorm și nu, nu sunt niște vorbe scrise ca să zică lumea «aaww, ce drăguuuț!» – chiar asta simt. Simt iubire! Hai, să vă trăiesc!”, a scris Vlad Gherman pe contul de .

Prezentatorul de la Happy Channel și actor a primit foarte multe mesaje din partea internauților, având un număr foarte mare de admiratori în mediul virtual.

Vlad Gherman, mesaj de la fosta iubită, Cristina Ciobănașu

Cântărețul nu a fost uitat nici de , Cristina Ciobănașu, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 9 ani. S-au despărțit în 2021.

„La mulți ani, Vlad Gherman! Să ți se îndeplinească toate dorințele! Scuzați fața, atât s-a putut”, a scris vedeta pe InstaStory, alături de o poză cu fostul iubit.

Frumoasa blondină și artistul au rămas în relații foarte bune pentru că au în continuare foarte multe proiecte împreună: serialul de la Antena 1 și emisiunea pe care o moderează.

Ambii au reușit să treacă peste vechile sentimente de dragoste și să-și refacă viața amoroasă. Vlad Gherman se iubește cu Oana Moșneagu, în timp ce Cristina Ciobănașu are o relație cu Alexandru Mureșan.