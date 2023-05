Vlad Iacob, apel către suporterii lui Dinamo înainte de derby-ul cu Steaua: „Îi aștept să umple Arena Națională. Nu au demonstrat că sunt mai puternici”

Vlad Iacob e convins că Dinamo va promova direct în SuperLiga la finalul acestor două meciuri și a transmis un mesaj important către toți suporterii „alb-roșii”.

Vlad Iacob o vede pe Dinamo deja în SuperLiga: „Vom câștiga cele două meciuri rămase, ne vor ajuta și rezultatele celorlalte partide și vom promova”

Vladi Iacob și-a adus aminte de una dintre cele mai mari surprize din istoria lui Dinamo: „Îmi aduc aminte de momentul de la Liberec, atunci când Dinamo pierduse în tur cu 0-3 la masa verde. A fost un moment senzațional, nimeni nu credea. Atunci, jucătorii au jucat fără presiune, cum au făcut-o și băieții acum”.

ADVERTISEMENT

Oficialul lui Dinamo i-a chemat pe suporterii lui Dinamo la derby-ul cu Steaua: „Sunt cât se poate de mulțumit, este un prim pas, ne mai așteaptă doi pași extrem de importanți. Îi încurajez pe suporteri să vină alături de noi, să creadă în șansa de a promova direct.

Noi vom lupta până la capăt și vom face tot posibilul. Dacă nu, eu îi aștept să umple Arena Națională, atunci avem o șansă reală să promovăm în Liga 1”, a mai punctat Iacob.

ADVERTISEMENT

Vlad Iacob, declarații războinice înainte de derby-ul cu Steaua: „Avem o revanșă de luat. Vom câștiga cele 2 meciuri rămase”

Vlad Iacob i-a montat suplimentar pe jucătorii lui Ovidiu Burcă înainte de derby: „Noi avem o revanșă de luat luni (n.r. – cu CSA Steaua). Cred că meciul din play-off nu a fost unul în care adversara a demonstrat că e mai puternică.

Nu vreau să dau un pronostic, dar eu cred că vom câștiga cele două meciuri rămase, ne vor ajuta și rezultatele celorlalte partide și vom promova”, i-a mai asigurat acesta pe fanii dinamoviști.

ADVERTISEMENT

Dinamo are șanse reale de promovare directă cu o victorie în derby-ul cu Steaua, unde se anunță o atmosferă incendiară și peste 30.000 de spectatori. În cazul în care Oțelul va pierde la Gloria Buzău, care trage și ea tare să prindă ultimul loc de baraj după înfrângerea cu Unirea Dej, „câinii” ar putea juca în ultima etapă cu promovarea pe masă.

Ovidiu Burcă, „înțepături” la adresa Stelei: „Prezența lor în acest play-off nu își are rostul”

Ovidiu Burcă i-a atacat din nou pe cei de la Steaua : „Mergem până la capăt, noi luptăm întotdeauna. Eu am spus de la începutul sezonului, prezența Stelei în acest play-off nu își are rostul. Nu că e Steaua, dar nu are drept de promovare.

ADVERTISEMENT

Cu noi au făcut un meci spectaculos, a fost o regie pusă la cale, după care am văzut la următorul meci ce s-a întâmplat. Ghencea a fost din nou goală, cu 2.000 de spectatori. Ne-am întâlnit de două ori cu ei anul ăsta, de două ori am pierdut și vom face tot ce ne stă în putere pentru a câștiga”.