Vlad Iacob face voluntariat la Dinamo: „Nu am luat niciun ban de la club, ba din contră… Am făcut-o din dragoste!”. Video Exclusiv

Vlad Iacob a dezvăluit că face voluntariat la Dinamo în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. a precizat că nu a luat bani din cadrul clubului, mai mult decât atât, a contribuit cu sume de bani din buzunarul personal.

Vlad Iacob se ocupă cu voluntariatul la Dinamo: „Nu sunt retribuit. Am făcut asta din dragoste”

Vlad Iacob a venit în vara anului trecut în cadrul clubului Dinamo, când l-a numit pe banca tehnică a „câinilor” pe Ovidiu Burcă, care după ce a calificat-o pe Dinamo în play-off până în vara lui 2025. Invitat al emisiunii moderate de Horia Ivanovici, conducătorul clubului din Ștefan cel Mare, școlit la Ajax și Barcelona, a dezvăluit că nu , ci a adus bani din buzunar.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Nu numai că nu am luat bani de la Dinamo, am și contribuit cu sume importante de bani personali pentru a ține lucrurile pe linia de plutire. Am pus bani din buzunar, din banii familiei. Eu nu am în acest moment un contract cu Dinamo sunt doar reprezentantul acționarilor, sunt doar administratorul special. Eu am un mandat de la acționarii clubului. Nu sunt retribuit.

Sunt la Dinamo din iulie anul trecut și înainte de asta evident că am muncit foarte mult ca să aflu tot ce e în spatele clubului Dinamo. Am avut cel puțin o lună și jumătate în care aproape în fiecare zi am fost dedicat acestui proiect.

ADVERTISEMENT

(n.r. tu nu ai salariu?) Nu. Am făcut asta din dragoste pentru Dinamo și pentru că am considerat că Dinamo are o șansă mult mai bună cu sprijinul meu și cu expertiza mea aici”, a declarat Vlad Iacob, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vlad Iacob a precizat că banii care au venit la Dinamo prin intermediul DDB nu au fost suficienți: „Nu ne-a fost ușor”

În aceeași ordine de idei, Vlad Iacob a mărturisit că sumele pe care le-a adus la Dinamo, mai ales în startul sezonului din Liga 2, au fost unele semnificative. Administratorul special al clubului antrenat de Ovidiu Burcă le-a mulțumit fanilor pentru sumele pe care le-au virat spre club, însă a precizat că nu a fost suficient ca Dinamo să rămână în viață.

ADVERTISEMENT

„Am pus sume importante în special la începutul sezonului am contribuit. Un club de fotbal are atât de multe cheltuieli nu vorbim doar de jucători. Vorbim de agenți, de cazări, bilete de avion, de diverse sume pentru diverse reparații. (n.r. ai scos câteva mii de euro și le-ai pus din suflet pentru Dinamo) Mai mult decât atât și da, așa e.

Sunt și membrii DDB care au contribuit cu sume importante și au fost absolut esențiali. Chiar dacă bugetul clubului nu a fost asigurat decât într-o măsură parțială chiar și în acest sezon. Am acumulat datorii și a fost nevoie de negocieri continue cu creditorii și cu furnizorii noștri. Foarte lume nu înțelege și spune că DDB a ținut clubul în viață. Le mulțumesc fanilor și fără ei nu am fi ajuns aici, însă nu ne-a fost ușor.

ADVERTISEMENT

Banii care au venit prin intermediul programului DDB nu au ajuns pentru cheltuielile curente și operaționale ale clubului. În fiecare zi, săptămână, lună aveam discuții cu creditori, cu angajați, cu furnizori”, a mai spus Vlad Iacob, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Voluntarul Vlad Iacob este mereu în alertă la Dinamo: „Am primit tot soiul de amenințări”

În ciuda faptului că a primit telefoane și tot soiul de amenințări, Vlad Iacob a precizat că este deschis de fiecare dată la orice discuție. O mare parte dintre duelurile pe care le-a avut de confruntat au fost cu foști angajați, creditori sau fie diverși oameni.

„Dacă eu nu răspundeam la telefon lucrurile se puteau agrava, am preferat să discut și port în continuare. Telefonul meu e mereu deschis 24 din 24 de ore. Am primit telefoane în care am primit tot soiul de amenințări, inclusiv de natură juridică sau dincolo de această limită.

De la creditori, de la foști angajați, de la diverși oameni. Adesea ei aveau întrebări și îngrijorări absolut legitime și a trebuit să mediez toate aceste probleme pe care le-am moștenit odată cu preluarea acestui club”, au fost declarațiile lui Vlad Iacob, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .