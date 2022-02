Vlad Morar prefațează debutul cu Dinamo, chiar împotriva fostei sale echipe: „Am primit deja niște mesaje foarte ‘frumoase’ de la galeria Rapidului”. Exclusiv

transferurile lui Gabriel Moura, Răzvan Grădinaru și Vlad Morar de la Gaz Metan Mediaș la Dinamo.

Vlad Morar ar putea debuta la Dinamo chiar împotriva fostei sale echipe, Rapid, iar atacantul a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, despre perioada petrecută în Giulești, clipele grele de la Mediaș, dar mai ales despre ceea ce se întîmplă în acest moment la Dinamo.

Vlad Morar nu se teme de retrogradarea lui Dinamo: „Dacă îmi făceam griji că retrogradăm nici nu mai veneam!”

Ai promovat cu Rapid în 2016. E un meci special?

– Da, e un meci important pentru mine. Am jucat șase luni acolo și am reușit să promovăm, dar acum sunt la Dinamo și vreau să dau totul pentru club. Mergem cu gândul la victorie pentru că trebuie să mai acumulăm puncte până se termină sezonul regulat.

Te vedem pe teren?

– Sunt pregătit, chiar dacă nu am jucat în meciul amical. Acum depinde de Mister. O să aflu în cel mai scurt timp, dar cred că voi fi în lot.

Vlad Morar: „E cel mai important transfer din cariera mea”

Ce înseamnă pentru tine transferul la Dinamo?

– E cel mai important din carieră. Dinamo e în continuare un club mare și locul din clasament nu reflectă ceea ce reprezintă această echipă. Dinamo trebuie să fie sus, să se bată la campionat și la playoff, nu la retrogradare.

Ți-a fost ușor să te integrezi?

– Sigur că da! Pe majoritatea îi cunoșteam deja, am și jucat cu o parte dintre ei. Nu au fost probleme și a fost foarte bine din punctul ăsta de vedere.

Vlad Morar, bombardat cu înjurături de galeria Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo

Te aștepți să fii înjurat de suporterii Rapidului?

– Deja am primit mesaje ‘frumoase’ de la o parte din galerie. Nu m-au amenințat. Vreau doar să spun că au fost niște mesaje foarte ‘frumoase’! (n.r. râde) Dacă ei cred că așa e OK… Eu o să dau totul pentru Dinamo cât timp o să fiu aici și așa voi face indiferent la ce echipă voi juca.

Abia aștept să debutez și fotbalul fără spectatori nu poate exista. Sunt două echipe cu mulți suporteri și ne așteptăm la un spectacol în tribune. Nici la Mediaș nu m-am bucurat că am înscris împotriva lor. Să marchez eu și acum și voi vedea apoi o să văd ce fac.

Cum a fost pentru tine perioada asta grea de la Mediaș?

– Sunt cam învățat cu echipe care au probleme financiare și peste tot pe unde am fost am lăsat banii. M-a afectat, îți dai seama, dar sunt puternic mental. Cel mai greu a fost faptul că am fost mințiți tot timpul. Asta ne-a durut cel mai mult. Ultimul salariu l-am luat în august.

Vlad Morar îl așteaptă și pe Christian Irobiso la Dinamo

Îl chemi și pe ?

– Nu am mai ținut legătura cu nimeni de la Mediaș, îl așteptăm pe Christian, însă decizia lui a fost amânată până pe 2 martie. Chamed și Junior cred că vor rămâne acolo până la finalul sezonului.

Ai un mesaj pentru suporterii lui Dinamo înainte de derby?

– Să fie alături de noi, pentru că doar așa putem salva acest sezon dificil. Știu că au așteptări mari de la mine. Nu simt nicio presiune și abia aștept să joc și să îmi fac treaba, să dau goluri.

Ce îți propui la Dinamo?

– Doar să fiu sănătos și îmi ajut echipa să câștige. Nu mi-am fixat un anumit număr de goluri. Important e doar să câștige echipa. Sincer dacă îmi făceam griji că retrogradăm nici nu mai veneam! Simt că echipa își dorește să progreseze și vom face tot posibilul să evităm și barajul.

Ce spune de un eventual baraj cu U Cluj

În momentul de față, ați juca barajul cu U Cluj, echipa la care te-ai lansat…

– Eu sper ca ei să promoveze direct și să nu ne întâlnim la baraj. E echipa la care am debutat și țin la acest club. Ar fi un meci dificil pentru ambele echipe, mai ales că sunt galeriile înfrâțite și sper să evităm acest lucru. Sperăm să scăpăm și de baraj.

E concurență acum acolo în față. Schimbați sistemul?

– Întradevăr, am venit încă doi atacanți. Nu este treaba sistemul și cum decide Mister așa vom juca. E bine că e concurență pe posturi.

Vlad Morar se teme că fotbalul va muri la Mediaș: „Doar asta a mai rămas în oraș”

Mai are vreun viitor fotbalul la Mediaș?

– Sincer nu cred! Trebuie să se pună toți la masă și să discute, pentru că Mediașul are nevoie de fotbal. Doar asta a mai rămas în oraș și m-aș bucura să se poată redresa.

În Ucraina e război. Ai jucat la Beitar Ierusalim. Te-ai simțit în pericol acolo?

– Da, e tragic ce se întâmplă în Ucraina. Am stat doar o lună și jumătate acolo. Nu au fost probleme la Ierusalim și chiar nu m-am simțit deloc amenințat. Armata e tot timpul pe străzi cu armele, iar acolo fiecare locuință are câte un buncăr! Au fost ceva probleme și nu am mai continuat acolo. La Panetolikos a fost în schimb o perioadă foarte frumoasă și am devenit cel mai bun marcator din istoria clubului în cei doi ani și jumătate în care am jucat acolo.