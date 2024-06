Vlad Oprea, aproape sigur de un nou mandat de primar la Sinaia. Principalul contracandidat, o consilieră PNL ajunsă la PSD

Vlad Oprea, primarul din ultimii 20 de ani ai localității Sinaia, devenit celebru în urma unei investigații Recorder alături de Centrul de Investigații Media, pare sigur de un nou mandat, al șaselea consecutiv, în fruntea stațiunii de pe Valea Prahovei. Asta pentru că opoziția nu are nici măcar un candidat la Primăria Sinaia. Singurii săi rivali sunt o consilieră locală, ce candidează din partea PSD după ce a fost exclusă din PNL, și un candidat independent. Ambii contracandidați se acuză că fac jocurile actualului primar.

Candidata PSD, fostă consilieră locală, exclusă din PNL

, iar perla coroanei, Primăria Sinaia are același primar liberal încă din anul 2004. Vlad Oprea candidează acum pentru un nou mandat și, judecând după contracandidații pe care-i are în cursa electorală, pare a fi foarte aproape de al șaselea mandat în fruntea Primăriei Sinaia.

ADVERTISEMENT

Primăria Sinaia și-a pregătit și bugetul pentru evenimentele de campanie din acest an. Anul trecut, Primăria Sinaia a avut venituri de 109,5 milioane lei, însă a cheltuit doar 105 milioane, o tehnică des folosită de primăriile din țară prin care își rezervă buget pentru evenimentele de campanie electorală din anul următor. De altfel, pentru anul acesta, bugetul primăriei are estimate venituri de 121 milioane lei și cheltuieli de 138 milioane.

Vlad Oprea se bucură de un plus de notorietate la nivel național după ce a fost subiectul unei cu privire la vila pe care și-o construiește în localitate, dar și un conac din Franța. Primarul a negat acuzațiile care i s-au adus, susținând că este vorba de „un material de campanie”, plătit de un om de afaceri, și a precizat că, de când este primar, el nu are alte noi afaceri în localitate. „Nu am nicio nouă afacere care să se fi declanșat în ultimii ani sau datorită poziției mele ca și primar”, a declarat acesta la .

ADVERTISEMENT

Trebuie remarcat însă că declarațiile de avere și de interese ale primarului Vlad Oprea ce trebuie depuse odată cu candidatura la alegerile locale din iunie nu se găsesc pe .

Principalul contracandidat, fost consilier local PNL ajuns la PSD

Pentru Vlad Oprea alegerile de duminică se anunță totuși fără emoții. Nu doar că la alegerile din 2020 a fost ales cu aproape 70% din voturile exprimate, dar de data aceasta nu are decât doi contracandidați. Surpriza majoră este că opoziția, în speță Alianța Dreapta Unită și cei de la AUR, nu au nici măcar proprii candidați.

ADVERTISEMENT

Astfel că principalul contracandidat al actualului primar se anunță a fi Aurora Arieșan. Aceasta este directoarea Colegiului „Mihail Cantacuzino” din Sinaia și consilier local din anul 2012, aleasă pe listele PNL. De altfel, aceasta a fost membră a PNL începând cu anul 2008 până în 2022, atunci când a fost exclusă din partid. Excluderea din partid a fost una cu cântec, după ce colegii de partid au acuzat-o de Colegiului „activități la limita înțelegerii normalului uman”.

Una dintre principalele acuzații ce i-au fost aduse a fost aceea că și dosare penale. „Aceasta se prezintă drept ofițer SRI sub acoperire care deține acces la informații clasificate și dosare penale. În baza acestor informații aceasta susține că întreaga conducere a orașului Sinaia și o parte a Consiliului Local Sinaia urmează a fi arestată, așa cum a decis „conducerea din umbră a localității”, urmând ca persoana sa să fie numită „viceprimar cu atribuții de primar””, se arată într-un comunicat al organizației PNL Sinaia din octombrie 2022.

ADVERTISEMENT

Mai mult, cei de la PNL susțineau că vor pune la dispoziția justiției, dar și „a organismelor medicale specializate” toate probele colectate, „existând și posibilitatea ca sus-numita să sufere de o condiție medicală care să îi provoace un astfel de comportament deviant”.

La mai puțin de doi ani după ce a fost exclusă din PNL, Aurora Arieșan candidează la Primăria Sinaia pe listele PSD.

Dacă în 2022 a ales să nu răspundă acuzațiilor venite din partea colegilor din PNL, spunând că nu are „relaţiile, banii şi nici măcar motivaţia să rostogolesc acest bulgăre de praf”, în această campanie electorală, candidata PSD a respins acuzațiile cum că ar fi, în fapt, candidatul primarului Vlad Oprea.

„Fac parte din ciudata categorie de politicieni (deși nu mă consider a fi politician) care timp de 12 ani de mandat nu a adunat proprietăți în declarația de avere. Care nu a schimbat mașini, nu a cumpărat șalupe, case de vacanță, căbănuțe, proprietăți prin afară. Eu am în declarația de avere același lucru. O mașină. Am un apartament ANL la care plătesc încă rată la primărie!

În felul acesta mi-am păstrat libertatea de a propune și de a vota proiectele pe care le-am considerat benefice pentru comunitate. Mi-am păstrat posibilitatea de a spune: NU SUNT OMUL LUI OPREA. Niciodată nu am fost, cu atât mai puțin acum”, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook în urmă cu o săptămână.

Nici declarațiile ei de avere și de interese nu apar pe portalul ANI, însă în aceste declarații depuse în calitate de consilier local în anii trecuți nu apare menționat decât autoturismul la care face referire, nu și locuința ANL.

Candidatul independent

Al treilea și ultimul candidat înscris în cursa pentru Primăria Sinaia este Florin Gioga, care candidează ca independent. Potrivit informațiilor de pe site-ul personal, acesta spune că este de profesie economist, fiind absolvent al ASE, și om de afaceri în turism și construcții. „Cu o experiență diversificată în turism, construcții și comerț, am avut privilegiul să învăț din fiecare sector și să aduc această înțelepciune înapoi în comunitatea noastră”.

Nici declarațiile sale de avere și interese nu se găsesc pe portalul ANI, însă într-o postare recentă acesta spune și cât a investit în campania sa electorală – mai puțin de 5.000 de euro, și precizează că din punct de vedere financiar stă foarte bine, după ce a vândut recent câteva terenuri.

„Vreau să vă spun că pe mine campania electorală m-a costat 23.000 de lei (sub 5000 de euro), iar mașina pe care o conduc valorează 100 de mii de euro. Deci efortul financiar este unul modest şi a fost depus în scopul de a promova proiectele mele şi a aduce informația mai uşor către dumneavoastră. Nicidecum nu am investit bani pentru denigrarea cuiva.

În perioada 2022-2023 am vândut niște proprietăți care mi-au adus o sumă importantă de bani, așa că în momentul de față, din punct de vedere financiar, nu pot să mă plâng. Nu am nevoie de acces la primărie pentru a face avere! Dar haideţi să ne amintim de Oprea înainte să vină la primărie în anul 2004, că avea doar un Cielo din anul 1998 şi acum a ajuns să dețină o grămadă de proprietăţi”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, într-un mesaj adresat actualului primar, acesta lansează voalat acuzația cum că Aurora Arieșan ar fi candidatul actualului primar prin prisma relațiilor trecute ce au existat între cei doi.

„Şi dacă tot punem întrebări, aş vrea să ştiu:

– Este adevărat, domnule Oprea, că aţi numit actualul candidat al PSD în funcţia de director la Colegiul Mihail Cantacuzino, în condiţiile în care obţinuse nota 2 la examen?

– Este adevărat, domnule Oprea, că i-aţi repartizat candidatului PSD un apartament în bloc ANL, deşi îşi vânduse propria casă/apartament cu doar câteva luni înainte? Vitregind, astfel, alte familii cu copii care chiar aveau nevoie de o asemenea locuinţă!”, a mai scris .

Pe site-ul ANI există doar o declarație de avere mai veche a lui Florin Gioga, depusă înainte de alegerile din 2008, an în care acesta declara un teren de 586 mp și alte trei proprietăți (case sau apartamente), toate în Sinaia.

Florin Gioga este asociat, împreună cu soția, în două firme: Perla MS Srl și Carminflor Srl. Prima dintre ele a avut anul trecut un profit de 160.000 lei la venituri totale declarate de peste 500.000 lei. În ultimii patru ani, această firmă a avut mereu un profit net de peste 100.000 lei, iar anul trecut firma avea active imobilizate de aproape 4 milioane lei, dar și datorii de 1,9 milioane lei. Cea de-a doua firmă este și ea pe profit încă din anul 2011, iar în 2022 profitul net obținut a fost de peste 400.000 lei.

Se pare că Gioga a încercat să obțină susținerea partidelor de opoziție, cel puțin acest lucru reiese dintr- , în care menționează candidaturile lui Nicușor Dan și Cătălin Cîrstoiu, candidați independenți, susținuți însă de marile partide în mod deschis. „De ce să nu ne unim în jurul unui scop comun şi să susținem un candidat independent cu şanse reale?”, scrie acesta.

că ar fi încercat să-și negocieze susținerea atât din partea USR cât și AUR, din nou, acuzația principală fiind aceea că prin această candidatură susține strategia lui Oprea de a nu avea contracandidați. Florin Gioga a răspuns acestor acuzații încă din aprilie însă, . Aici acesta recunoaște voalat că a căutat susținerea celor de la PSD pentru această campanie.