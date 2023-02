Vlad Țepes de pe Netflix vrea cel puțin 10 copii: „Îmi doresc o familie cât mai mare”

Daniel Nuță a dat lovitura după ce a jucat rolul lui Vlad Țepeș în serialul Rise of Empires: Ottoman, produs de Netflix. În plină glorie, actorul a făcut dezvăluiri despre planurile sale de viitor și a mărturisit că își dorește cel puțin 10 copii.

Daniel Nuță, actorul care îl joacă pe Vlad Țepeș în serialul de succes produs de Netflix, vrea familie mare și măcar 10 copii

Daniel Nuță a devenit cunoscut în România după ce a jucat în telenovelele Sacrificiul și Adela, difuzate pe Antena 1. Însă serialele cu pricina i-au servit, de fapt, ca rampă de lansare în industrie, iar după a primit numeroase oferte.

Cu toate acestea, nu a lăsat celebritatea să-l schimbe,

Cât timp așteaptă să-și găsească un impresar demn pentru a-l reprezenta, Daniel Nuță se bucură din plin de rolul de profesor și chiar a organizat cel mai mare Festival de Teatru pentru copii care s-a făcut vreodată în București.

„Sunt în discuții, în momentul ăsta, cu doi manageri. Trebuie să aleg cea mai bună variantă pentru mine. Urmează să îmi iau impresar. Până atunci sunt și profesor de actorie. Mult spus profesor.

Așa, un trainer, un sfătuitor. Am avut un proiect: cel mai mare festival de teatru pentru copii, care s-a făcut, în București! Cu 31 de spectacole, organizate de către Academia Studiourile Buftea, în perioada 6-13 februarie.

Sperăm să facem și un festival de film și să creștem, ușor-ușor, și să devină un festival internațional. Noi lucrăm cu mulți copii. Momentan, peste 400 de copii au avut spectacole. Pentru majoritatea, e prima oară când urcă pe scenă. Ceea ce o să fie cu multă emoție”, a spus Daniel Nuță pentru

Daniel Nuță, starul român de pe Netflix: „Îmi doresc o familie”

Având un program destul de ocupat, Daniel Nuță a mărturisit că nu prea mai găsește timp și pentru el, dar că se străduiește să găsească o portiță măcar pentru a face sport. Cu toate acestea, Vlad Țepeș de pe Netflix își dorește să-și întemeieze o familie.

„Încerc să vin la premiere de film, să fie ok. Dar, în rest, nu prea am, pentru că totul se concentrează și tot timpul e atât de bine programat, încât nu am zone de relaxare. Pentru sport am timp, da. Dar asta intră în programul meu și în activitatea de zi cu zi, așa că trebuie să îmi fac timp și pentru sport.

Îmi doresc o familie mare. Îmi doresc 10-15 copii! Cât timp o să meargă bine și o să îmi fac treaba bine, îmi doresc și o familie cât mai mare!”, a mai spus actorul din serialul Rise of Empires: Ottoman.