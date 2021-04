Vlad Voiculescu, acuze dure la adresa lui Florin Cîțu! „Este la modul mai elegant echivalentul acelui ”Fă, nenorocito!”

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu nu a ezitat o clipă și a lansat ma multe acuze dure la adresa lui Florin Cîțu! Acesta a transmis că a rămas cu imaginea protestatarei care i-a strigat Andreei Moldovan ”Fă, nenorocito!”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Voiculescu consideră că decizia lui Florin Cîțu de a o demite pe Andreea Moldovan este echivalentul politic al acelui ”Fă, nenorocito!”.

”Nu am primit niciun reproș în alianță. În general, reproșurile din spațiul public au fost legate de comunicare. Întrebarea este cum poți face față unui linșaj mediatic concertat timp de mai multe luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlad Voiculescu, acuze dure la adresa premierului Florin Cîțu!

Cu premierul nu am avut nici măcar o singură discuție pe tema lucrurilor pe care mi le reproșează. Eu am rămas cu o imagine de acum 2 zile, cu o protestatară care i-a strigat domnei Andreea Moldovan ”Fă, nenorocito!”.

Acest lucru se oglindește în acțiunea domnului prim-ministru, care a demis un medic competent, un medic profesionist.

ADVERTISEMENT

Această decizie a domnului prim-ministru este la modul mai elegant echivalentul acelui ”Fă, nenorocito!”. Nu a avut nici măcar o discuție cu doamna Andreea Moldovan. Din punctul meu de vedere Florin Cîțu nu este premierul de care are nevoie România în aceste momente”, a mai zis Vlad Voiculescu.

Fostul ministru al Sănătății a explicat și felul în care a decurs întreaga campanie de vaccinare. Vlad Voiculescu este convins că și aici au existat mai multe dedesubturi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Vaccinarea este o ciocnire de mentalitate. Am insistat să fie făcută mai întâi pentru bătrâni şi bolnavi, altcineva a hotărât altfel.

Nu am anticipat că vom avea mai multe centre închise pentru esenţial, pentru privilegiaţi decât centre deschise. Când am spus asta public, a trecut, când am arătat acest lucru cu date, a fost un gest de transparenţă, atunci am avut o investigaţie a unui corp de control a premierului Rmâniei. România care şi-a asumat un anumit nivel de transparenţă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Semnalul este că dacă vrei transparenţă trebuie să te temi, dacă deranjezi pe cine nu trebuie atunci sistemul va acţiona împotriva ta”, a mai spus Vlad Voiculescu.