Vlad Voiculescu: “Cea mai mare pierdere a României este plecarea medicilor în străinătate

Vlad Voiculescu, Ministru Sănătății, a analizat luni la B1TV situația sistemului sanitar, declarând că “cea mai mare pierdere a României este că au plecat o bună parte dintre medici și asistenți, i-am pierdut pentru că nu am investit în ei și în infrastructura în care să lucreze”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Duminică, Voiculescu a declarat că infrastructura spitalicească este extrem de slabă în anumite lucruri și că acest lucru trebuie modificat urgent.

În această lună, Minsitrul Sănătății a modificat strategia de vaccinare, prioritari devenind vârstnicii, persoanele bolnave și cele cu dizabilități.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Voiculescu: “Plecarea medicilor din România este cea mai mare pierdere”

“Cea mai mare pierdere a României este că au plecat o bună parte dintre medici și asistenți, i-am pierdut că nu am investit în ei și în infrastructura în care să lucreze. Acești oameni care puteau să ne îngrijească mai bine părinții și bunicii au plecat.

Din multele întâlniri cu președintele avute în ultima lună, mi se pare că este cât se poate de serios. Reforma în sistemul de sănătate ar trebui să plece de la locul în care suntem în acest moment, să recunoaștem acest lucru.

ADVERTISEMENT

Trebuie să analizăm felul cum arată spitalele, în care funcționează universitățile de medicină și instituțiile statului care reglementează domeniul sanitar, modalitatea în care înțelegem să ne pregătim rezidenții, dar și felul în care ne recompensăm medicii și protejăm medicii.

Trebuie să spunem adevărul despre lucrurile astea și să mergem spre standardele europene, nu trebuie să inventăm roata, ci să mergem pe o direcție clară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Componentele reformei sunt: infrastructura, resursa umană, iar în 2016 am adunat toți liderii instituțiilor, chiar dacă nu îmi plăceau toți liderii și am făcut o strategie.

Ea a fost pusă la sertar și nimeni nu s-a atins de ea. O vom revizui și o vom implementa, deja am discutat cu liderii sindicali și cu reprezentații altor organizații să putem construi această strategie”, a declarat Vlad Voiculescu la B1TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlad Voiculescu: “Campania de vaccinare merge bine”

“În general, trebuie să spunem că lucrurile merg bine, avem peste 700.000 de oameni vaccinați, România arată bine la cum s-a organizat vaccinarea și câți oameni avem vaccinați, poate unele lucruri puteau să fie organizate mai eficient.

Dar numărul dozelor nu îl puteam previziona, la început au venit chiar mai repede decât ne așteptam, iar acum au anumite probleme de producție.

ADVERTISEMENT

Am anunțat că vom prioritiza bătrânii, bolnavii și cei cu dizabilități, deoarece nu știm care va fi presiunea asupra sistemului sanitar.

Nu vă ascund că a fost o soluție în guvern despre categoriile esențiale și am ajuns la un compromis, de la început am avut un raport sănătos: 75% persoane bolnave și vârstnici, 25% restul, am pus regula asta de la început.

ADVERTISEMENT

Ea a fost respectată cu o singură depășire a numărului de 25% care a fost amendată imediat și cei de la Comitetul de Vaccinare au modificat rapid”, a adăugat Ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății: “Nivelul testării mă frustrează”

“Trebuie să existe niște limitări în definiția de caz, sunt aceleași ca cele recomandate la nivel european. Nivelul testării este ceva care pe mine mă frustrează încă de când sunt în opoziție, am zis că nu testăm suficient și că nivelul pe care îl vedem nu este cel real.

Am schimbat metodologia de testare introducând testele antigen, odată ce avenit și recomandarea de la Centrul European pentru Controlul Bolilor care spunea că aceste teste au ajuns la un nivel de calitate comparabil cu cele RT-PCR, cel puțin pentru simptomatici.

Vom putea folosi în cel mai scurt timp două milioane de teste rapide pe car ele vom putea folosi în spitale. La început toată lumea se speria de virus și mergea repede să se testeze.

În acest moment dacă cineva se întâlnește cu o persoană, deci un contact, își cumpără de pe Internet testul, îl face acasă și rămâne acolo. Asta e greșit și nu ne ajută cu nimic la raportare”, a afirmat Voiculescu.