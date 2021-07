Vlad, Vucur si Moruțan, victimele lui Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului: „Cea mai rușinoasă înfrângere din istoria fotbalului românesc!”

Patronul „roș-albaștrilor” consideră că este cea mai rușinoasă înfrângere din istoria fotbalului românesc, mai gravă decât eliminarea CFR-ului în fața lui Dudelange.

FCSB a fost eliminată de Șahtior Karagandy la loviturile de departajare, după ce kazacii au câștigat partida retur, scor 2-1 și au împins duelul în prelungiri.

Jucătorii care l-au dezamăgit pe Gigi Becali după eliminarea

Gigi Becali a vorbit despre jucătorii care l-au dezamăgit după eliminarea în fața lui Șahtior Karagandy: „Cea mai rușinoasă înfrângere din istoria fotbalului roânesc, mai rușinoasă decât a CFR-ului cu Dudelange. Mai rușinoasă ca asta nu a existat. Asta era o echipă care nu avea cum să dea gol. Nici nu a dat.

Ca echipa asta să ne dea două goluri… nu credeam niciodată în viața mea. Primul gol a fost marcator Vlad și al doilea gol ni l-a dat Vucur, a dat un assist. Nu știu ce să fac cu Vlad, îi dai încredere, dar cât. Nu e numai vina lui, dar ne-a mai pierdut și un campionat.

Eu așa voiam, dar dacă nu mai am jucători care să facă performanță, nu mai am. Ce să fac, am cei mai buni jucători. Nu pun alt antrenor, nu are vină antrenorul, că jucătorii nu vor să alerge”.

„Am vorbit și cu Meme, Ondrașek și Vucur pleacă. Unde erau ceilalți, dar cum să nu dea cu capul în minge? Trece pe sub minge, zici că era vrăjitorie.

Niciunul nu punea piciorul cu adevărat, cu bărbăție, niciunul nu a fost. Au luat la mișto fotbalul, așa a fost.

Ce să fac, să mă îmbolnăvesc de la fotbal? Nu, tată, ce o fi, o fi. Cred că jucătorii pe care i-am adus acum, o să plece, ce să fac.

Trebuie să avem… să ne schimbăm genetic. Dacă există injecție care să ne schimbe genetic, asta ne trebuie. Dacă tu ai valoare și te plimbi pe teren, ajungi la penalty și se întâmplă orice”, a mai spus Gigi Becali, la .

„Vlad în meciurile importante greșește! O să vorbesc cu Meme”

Gigi Becali a continuat și a spus că nu știe , care greșește în momente importante: „Vlad în meciurile importante greşeşte. Am pierdut şi campionatul din cauza lui. Să vorbesc cu antrenorul şi cu MM. Îi dai încredere, dar cât să îăi dai? Nu e numai vina lui. A venit mingea la el (Vucur) şi trebuia să dea cu capul. D-aia l-am luat, dar n-a dat.

Mingea la el, nu înţeleg. Mai bine o lăsa. Parcă e o vrăjitorie. I-am zis lui MM că Ondrasek şi Vucur… chiar dacă am dat bani pe ei, le-am dat şi bani”.

„Am zis, lasă să nu îl schimb pe Moruţan, că are oferte. Dacă îl schimbam… Nu am ce să fac. Tot eu am greşit. Am luat nişte jucători…

Ați văzut Moruțan și la penalty a bătut la mișto. Moruțan nu trebuia lăsat să bată, părerea mea. Vezi ce înseamnă să îl lași în teren și să nu-l scoți că are oferte. Asta este, ce să facem!”, a spus Gigi Becali și la TV Pro X.