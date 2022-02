Vladimir Catană, moment inedit la Românii au talent. Jurații au rămas fără cuvinte

Vladimir Catană a pregătit un moment inedit la Românii au talent, în ediția difuzată pe 25 februarie.

Concurentul are 35 de ani, este din București și lucrează la o companie pe post de consultant în engleză și în franceză.

Jurații au încercat să-l ajute să se relaxeze și să scape de emoții, așa că a glumit cu aceștia. Cei patru jurați l-au pus să se prezinte de mai multe ori.

Vladimir Catană, moment inedit la Românii au talent

A urmat lecții de vioară și pian, după care și-a descoperit calitățile vocale. A studiat la Școala de Muzică, apoi s-a înscris la Facultatea de Informatică, la care a renunțat pentru a studia la Conservator, secția canto clasic.

“M-a impulsionat videoul pe care a trebuit să îl trimit ca să mă înscriu la Românii au Talent. Cânt, dar mă preocupă și celelalte arte. Am început să cânt la 12 ani, mergeam prin munți și făceam un foc de tabără și cântam.

Seara aceasta sper să fie magică. Am considerat că sunt potrivit pentru Românii au Talent, pentru că sunt român și am talent.”, a spus Vladimir Catană înainte de a intra pe scena de la Românii au talent.

Jurații nu se așteptau ca Vladimir să fie atât de talentat. Bărbatul cu vocea sa incredibilă și cu interpretarea de senzație.

A primit și a trecut în etapa următoare. Dragoș Bucur l-a îndemnat să fie mai atent la apariția scenică, pentru că nu se potrivește cu ceea ce vrea să transmită.

“Vladimir, eu cred că tu ești un consultant în engleză și în franceză destul de bun, dar să nu te superi pe mine, cred că ai nevoie de un consultant în ceea ce privește prezența scenică.

Când ai intrat am crezut că faci un stand-up comedy, nu are nici o legătură cu emoția și cu melodia pe care tu ai reușit să le îmbini și cu toate astea, în momentul în care ai deschis gura și ai început să cânți, noi patru am rămas cu gura căscată.

Foarte bine ce s-a întâmplat din momentul în care ai deschis gura.”, a spus prezentatorul de la Visuri la cheie.

“De unde caterincă, domn general, ete na! Bravo mă, nea Vladimire! Ai patru de DA și mergi în etapa următoare.”, a spus Mihai Bobonete.

“Am zis că mama a dat televizorul la maximum, asta e clar și e petrecere în sufragerie. Nu știu dacă ai cântat foarte bine, dar sigur ai ales excepțional.”, i-a transmis și Andi Moisescu.