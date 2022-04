Vladimir Klitschko, mesaj dur către partenerii Ucrainei: „Sângele nostru este şi pe mâinile voastre! Maleficul ne ucide poporul!”

51 de zile au trecut de la momentul în care , iar conflictul pare departe de a se termina.

Vladimir Klitschko, mesaj dur către partenerii Ucrainei

că armata Rusiei face un adevărat genocid în Ucraina. Totodată, le transmite partenerilor Ucrainei, într-un mod dur, că trebuie să se implice mai mult în ajutorarea poporului său.

„Războiul este brutal. Nu are sens, nu are niciun sens în 2022 distrugerea infrastructurii, uciderea, torturarea civililor, aşa cum am văzut la periferia Capitalei, în Hostomel, Irpin, Mariupol, Harkov.

Am văzut pierderi fără sens ale vieţilor omeneşti, cvili refugiaţi care erau adunaţi la staţia de tren au fost bombardați cu rachete şi ucişi pe loc, femei, copii. Nu are niciun sens acest război.

Distrugerea completă a infrastructurii unei ţări aşa de mari, suntem cea mai mare ţară din Europa şi toate aceste distrugeri nu au niciun sens.

Avem nevoie să ne apărăm. Avem nevoie de arme pentru apărare şi avem nevoie ca aliaţii şi partenerii noştri din lumea liberă să izoleze economic Rusia. Dacă faceţi comerţ cu Rusia, fiecare ban pe care Rusia îl primeşte în buget şi îi umple visteria va fi cheltuit pe arme, rachete, gloanţe care azi ucid poporul nostru, distrug infrastructura noastră.

Doar uniţi putem opri această agresiune, putem opri acest război. Dacă nu vom face asta, războiul va merge mai departe, aşa cum spune propaganda rusă, şi au fost vocali în această privinţă când au anunţat că Ucraina este doar începutul”, a declarat Vladimir Klitschko, într-un interviu pentru .

Vladimir Klitschko: „Sângele ucrainenilor este şi pe mâinile voastre!”

„Vreau doar să îi rog pe partenerii şi aliaţii noştri să ne sprijine cu arme defensive, să ne sprijine pe partea umanitară şi să ne sprijine în izolarea economică a Rusiei. Nu se poate întâmpla în 2022 ce se întâmplă acum.

De la Al Doilea Război Mondial este prima oară în Europa când o ţară o invadează pe alta, în cazul nostru Rusia invadează Ucraina. Nu puteţi să nu vedeţi toate crimele.

Dacă priviţi pasiv, dacă doar observaţi, atunci sângele ucrainenilor este şi pe mâinile voastre. Fie acţionăm împreună, fie vom fi distruşi. Distruşi diabolic. Asta se întâmplă acum în Ucraina, maleficul ne ucide poporul. Este un genocid ce se întâmplă cu populaţia ucraineană. Şi asta nu se poate întâmpla”, a mai spus Vladimir Klitschko.