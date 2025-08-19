Vladimir Putin a acceptat să stea față în față cu Volodimir Zelenski. Când ar urma să aibă loc întâlnirea istorică. Anunțul lui Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat la Washington că Vladimir Putin a fost de acord să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. Decizia președintelui rus a fost luată după ce a discutat printr-o conversație telefonică cu președintele american Donald Trump. Se pare că discuțiile între cei doi președinți aflați în război ar putea avea loc mai repede decât s-a crezut: în două săptămâni.

Vladimir Putin a acceptat să stea față în față cu Zelenski

„Preşedintele american a vorbit cu preşedintele rus şi a convenit ca o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean să aibă loc în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz reporterilor după discuţiile de la Casa Albă.

Merz l-a lăudat pe Donald Trump și a spus că doar datorită acestuia și să poarte un dialog direct. Delegația europeană prezentă la Casa Albă a venit cu scopul de a arăta sprijin pentru Ucraina și pentru Zelenski. Totuși, Friedrich Merz a ținut să menționeze că nu știe dacă liderul de la Kremlin „va avea curajul” să se întâlnească cu oficialul de la Kiev.

Avertismentul cancelarului Germaniei

De asemenea, cancelarul german a atras atenția că Rusia cere Ucrainei să renunțe la părți din Donbas, o condiție greu de acceptat. El a subliniat că un stat suveran nu poate fi obligat să cedeze teritorii. Mesajul transmis a fost clar: Ucraina nu ar trebui să fie presată în această direcție. Cu toate acestea, Friedrich Merz este de părere că întâlnirea dintre cei doi președinți ar putea duce totuși la un armistițiu.

Oficialul german a explicat că este nevoie de perseverență și de presiune diplomatică pentru ca summitul să aibă loc. Potrivit cancelarului german, Donald Trump a fost impresionat că liderii europeni s-au unit și au venit la Washington. Aceștia au discutat cu administrația americană despre următorii pași și despre garanțiile de securitate necesare Ucrainei.

Donald Trump a anunțat organizarea marii întâlniri: „Toată lumea e fericită”

Donald Trump a spus după întâlnirea cu Volodimir Zelenski că a început deja să organizeze o discuție directă între liderul ucrainean și Vladimir Putin. „La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe preşedintele Putin şi am început pregătirile pentru o întâlnire, la o locaţie care urmează să fie stabilită, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală, la care vor participa cei doi preşedinţi şi eu. Repet, acesta este un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani”, a scris Trump pe Truth Social.

Liderul american a mai spus că vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff se ocupă de toate detaliile întâlnirii. După discuțiile de la Casa Albă, Trump a transmis un mesaj optimist. „Toată lumea este foarte fericită de posibilitatea păcii în cazul Rusia – Ucraina”, a scris el.

Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că este gata să stea de vorbă cu Vladimir Putin. El a spus că nu vrea să pună condiții, pentru că și Rusia ar veni cu propriile cerinț , fie direct cu Putin, fie cu participarea lui Donald Trump și a punctat că își dorește ca războiul să ajungă la un final.