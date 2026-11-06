Vladimir Putin a răbufnit după ce Europa s-a opus revenirii Rusiei într-unul dintre sporturile sale preferate

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Vladimir Putin a lansat un atac dur la adresa statelor care refuză să accepte revenirea Rusiei în competițiile sportive internaționale. Președintele rus acuză mai multe țări europene, dar și Canada, că încalcă drepturile sportivilor și principiile democrației. Scandalul a izbucnit după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a pronunțat o decizie favorabilă Rusiei în disputa privind participarea la competițiile internaționale de hochei pe gheață, în ciuda războiului din Ucraina.

Scandal uriaș în sportul mondial! Mai multe țări refuză să joace împotriva Rusiei

Rusia încearcă să revină în competițiile sportive internaționale, după mai bine de patru ani de restricții impuse în urma invaziei Ucrainei, declanșată în februarie 2022. Cel mai recent conflict a apărut în hocheiul pe gheață, unde Tribunalul de Arbitraj Sportiv a admis apelul Federației Ruse împotriva interdicției impuse de Federația Internațională de Hochei pe Gheață.

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, pronunțată pe 30 octombrie, deschide calea revenirii naționalelor Rusiei în competițiile internaționale, inclusiv la Campionatul Mondial din 2027, programat în Germania. Decizia a provocat însă o reacție în lanț. Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Letonia și Cehia au anunțat că refuză să joace împotriva Rusiei.

Vladimir Putin a răbufnit! Acuzații grave la adresa țărilor care se opun Rusiei

a reacționat joi, 5 noiembrie, în cadrul unei reuniuni cu membrii Guvernului rus, desfășurată prin videoconferință. Liderul de la Kremlin a susținut că hotărârile TAS, ale Comitetului Internațional Olimpic și ale federațiilor internaționale urmăresc respectarea Cartei Olimpice.

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„Din păcate, nu toate țările sunt pregătite să respecte obligațiile pe care și le-au asumat. Acestea continuă să impună restricții politizate, fără temei legal, împotriva sportului rusesc. Este o încălcare evidentă și gravă a legii și a hotărârilor judecătorești și, prin urmare, a înseși instituțiilor democrației”, a declarat Vladimir Putin, potrivit Reuters. Liderul rus a cerut Comitetului Olimpic Rus să continue demersurile pentru apărarea intereselor sportivilor săi.

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Ce spune TAS și cum s-a ajuns la această situație

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a explicat că hotărârea privind revenirea Rusiei în hocheiul internațional a fost luată exclusiv pe baza probelor și a argumentelor juridice prezentate. Instanța a considerat că Federația Internațională de Hochei pe Gheață nu a furnizat suficiente dovezi pentru a justifica menținerea excluderii echipelor rusești în sezonul 2026-2027.

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Restricțiile împotriva Rusiei au început în februarie 2022, când Comitetul Internațional Olimpic a recomandat excluderea sportivilor ruși și belaruși din competițiile internaționale. Ulterior, unii sportivi au primit permisiunea de a concura sub drapel neutru.

Reacții dure în întreaga lume! Canada interzice participarea Rusiei, iar Germania ia în calcul o decizie radicală

Canada a reacționat dur. Premierul Mark Carney a anunțat că Rusia și Belarus nu vor putea participa la Campionatul Mondial de hochei pentru juniori, programat la sfârșitul lunii decembrie, în provincia Alberta. Guvernul canadian a precizat că nu va permite reprezentarea oficială a celor două state prin drapele, simboluri și imnuri atât timp cât războiul din Ucraina continuă.

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Federația Germană de Hochei a avertizat că revenirea Rusiei ar putea avea consecințe politice, economice și de securitate asupra organizării Campionatului Mondial din 2027. În Finlanda, orașul Turku a amenințat că va renunța la găzduirea Mondialului de juniori din 2028. Comisia Europeană a transmis că sportul nu trebuie transformat într-un instrument de propagandă, în timp ce ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a condamnat vehement decizia TAS.