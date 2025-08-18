Sport

Vladimir Putin i-a făcut cadou un Lamborghini! Cine e sportivul legendar care l-a cucerit pe liderul de la Kremlin. Are relații bune și cu dictatorul Kim-Jong-un

Multiplul campion NBA Dennis Rodman surprinde cu poveștile sale, mai ales cele legate de relațiile cu liderii lumii precum Putin sau Kim Jong-un.
Dan Suta
18.08.2025 | 13:44
Vladimir Putin ia facut cadou un Lamborghini Cine e sportivul legendar care la cucerit pe liderul de la Kremlin Are relatii bune si cu dictatorul KimJongun
SPECIAL FANATIK
Vladimir Putin, cadou fabulos pentru un multiplu campion sportiv. Foto-montaj: FANATIK

Dennis Rodman, de cinci ori campion NBA, se laudă cu relația privilegiată pe care o are cu Vladimir Putin, iar recent a ieșit la iveală ce cadou neașteptat s-a oferit liderul rus să îi facă.

ADVERTISEMENT

Un multiplu campion dezvăluie că a primit un Lamborghini de la Vladimir Putin. Sportivul e în relații bune și cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un

Rodman uimește, de bună vreme, cu poveștile sale personale, baschetbalistul american reușind, datorită numelui său și performanțelor bifate în teren, să cunoască figuri marcante ale planetei. Într-un streaming cu youtuber-ul N3ON, Rodman a dezvăluit noi detalii despre prietenia sa cu Vladimir Putin, pe lângă faptul că a vorbit deja și despre amiciția care îl leagă de Kim Jong-un, liderul suprem din Coreea de Nord.

„Unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult este Rusia. Îl cunosc foarte bine pe Putin. L-am văzut de cinci ori. Are propriul său hotel, propriul său concesionar de Ferrari și Lamborghini. Mi-a spus: ”Dennis, vrei un Lamborghini?”. I-am spus că da și l-am avut timp de o săptămână. Pe atunci eram singur”, a povestit Dennis Rodman, care nu a ezitat să descrie întâlnirile extravagante cu liderul de la Kremlin: cine luxoase, modele care îl însoțeau și experiențe care, după cum spune el, păreau desprinde dintr-un film de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

Dennis Rodman și-a pus pielea la bătaie pentru o jucătoare WNBA arestată în Rusia

Fostul baschetbalist nu este, așadar, deloc străin de diplomația informală. În anul 2014, a călătorit în Rusia la invitația lui Putin, pe atunci în calitate de ”ambasador al baschetului”. Rodman l-a descris pe președintele Federației Ruse drept ”un tip grozav” și a asigurat că el cunoaște țara și cultura ei mai bine decât orice american.

Și legătura sa cu liderul de la Phenian generează ridicări din sprânceană. În cadrul aceluiași interviu, Rodman a spus că Jong-un vrea să meargă în Statele Unite ale Americii. Relația cu liderul nord-coreean a început în anul 2013, după un meci demonstrativ de baschet, și s-a menținut una solidă de-a lungul anilor.

ADVERTISEMENT
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la...
Digi24.ro
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”

Rodman a fost implicat și în cazul eliberării jucătoarei de WNBA, Brittney Griner, arestată în Rusia pentru posesie de cannabis. În 2022, a declarat pentru NBC News că a primit permisiunea de a călători la Moscova pentru a media eliberarea acesteia, deși în cele din urmă a anulat călătoria. Un oficial de rang înalt al guvernului american a avertizat la acea vreme că intervenția lui ar putea complica negocierile oficiale. Pe 8 decembrie 2022, Griner a fost eliberată în urma unui schimb de prizonieri între cele două țări.

ADVERTISEMENT
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre...
Digisport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România

Lista vedetelor internaționale care-l admiră pe președintele rus

Dennis Rodman nu este singura figură publică internațională care îl admiră pe Putin. Criticat de o bună parte a planetei, liderul rus naște pasiuni intense, unii urându-l de moarte, alții apreciindu-l. Pe lista celor care au o impresie bună despre președintele acuzat de crime de război se numără actorul francez Gerard Depardieu, care a și primit cetățenia rusă în anul 2013.

ADVERTISEMENT

Îi mai pomenim și pe următorii:

  • Mickey Rourke (actor american): a fost văzut în Rusia purtând un tricou cu chipul lui Putin;
  • Roy Jones Jr. (boxer din SUA): s-a întâlnit cu Putin în Crimeea și a primit cetățenie rusă prin decret prezidențial;
  • Steven Seagal (actor din SUA): a primit cetățenie rusă în 2016;
  • Bernie Ecclestone (fost CEO al Formula 1): a spus că l-ar apăra pe Putin cu riscul de a fi atins de un glonț;
  • Conor McGregor (luptător MMA din Irlanda): a fost invitat de Putin la finala Cupei Mondiale din 2018, spunând că este „unul dintre cei mai mari lideri ai timpului nostru”.
Cristi Balaj a anunțat plecări după CFR Cluj – Botoșani 3-3! „Am ajuns...
Fanatik
Cristi Balaj a anunțat plecări după CFR Cluj – Botoșani 3-3! „Am ajuns la o concluzie. Știm ce avem de făcut”
Andrei Nicolescu a anunțat unde va juca Dinamo toate meciurile de acasă până...
Fanatik
Andrei Nicolescu a anunțat unde va juca Dinamo toate meciurile de acasă până la finalul anului. „E hotărât!”. Exclusiv
Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid...
Fanatik
Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid – FCSB 2-2. „Nu poate fi decât o lipsă de calciu”. Îl laudă pe Istvan Kovacs!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!