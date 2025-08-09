Vladimir Putin, insultă la adresa administrației Trump. Gestul făcut de fostul ofițer KGB față de omul lui Trump

Vladimir Putin este cunoscut pentru jocurile psihologice pe care le face la adresa liderilor rivali. Este celebru episodul cu Angela Merkel, cancelarul german care a recunoscut că are o fobia față de câini, când și-a adus introdus labradorul negru în încăpere în timpul discuțiilor oficiale. Cancelarul german a descris ulterior episodul drept un „joc de putere” din partea lui Putin.

ADVERTISEMENT

Gestul umilitor la adresa administrației Trump făcut de Putin

„Putin provoacă Statele Unite”, a titrat publicația americană CBS News. „Ce insultă… și Witkoff a acceptat-o”, a comentat și Julia Davis episodul, nimeni alta decât experta pe relația cu Rusia din primul mandat al lui Donald Trump.

Mai exact, este vorba de faptul că o distincție pe care să o transmită unui înalt oficial al CIA al cărui fiu a fost ucis în Ucraina în timp ce lupta alături de forțele ruse, potrivit presei americane.

ADVERTISEMENT

Premiul, Ordinul Lenin, trebuia să fie înmânat Juliane Gallina, al cărei fiu în vârstă de 21 de ani, Michael Gloss, a fost ucis în 2024. Gallina ocupă în prezent funcția de director adjunct pentru inovare digitală la CIA, iar FANATIK

Mai multe surse au declarat pentru CBS News că Putin i-a înmânat premiul lui Witkoff în timpul vizitei sale în Rusia din această săptămână, care, potrivit unui oficial rus, a fost inițiată de SUA pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

ADVERTISEMENT

„Gestul lui Putin, cunoscut pentru jocurile psihologice și încercările de a expune punctele slabe ale adversarilor, a avut probabil scopul de a ridica întrebări inutile și de a sublinia faptul că fiul unui oficial CIA a luptat pentru Rusia în război”, scriu cei de la

ADVERTISEMENT

Putin l-a decorat pe fiul adjunctului CIA

Într-o declarație din aprilie, oficialii CIA au afirmat că moartea fiului lui Gallina, care se confrunta cu probleme de sănătate mintală, nu era o problemă de securitate națională. Două surse familiarizate cu acest caz au declarat pentru CBS News că nu existau indicii că Gloss ar fi fost recrutat de guvernul rus și că Kremlinul nu părea să fie la curent cu trecutul familiei lui Gloss atunci când i-a repatriat rămășițele.

ADVERTISEMENT

Ordinul Lenin este o distincție din era sovietică menită să evidențieze serviciile civile remarcabile. A fost acordată spionilor de nivel înalt, printre care și britanicul Kim Philby, cel mai celebru agent dublu al Uniunii Sovietice. Fiul lui Gallina nu a fost niciodată angajat al CIA.

Putin, fost agent KGB, s-a întâlnit de cinci ori cu Witkoff, care a părăsit domeniul dezvoltării imobiliare pentru a deveni trimisul domnului Trump în misiuni delicate de pace. Încrederea pe care Witkoff a acordat-o în trecut traducătorilor guvernului rus în timpul negocierilor diplomatice de mare importanță a atras atenția.

Tatăl lui Gloss, Larry Gloss, veteran al războiului din Irak, a declarat într-un interviu acordat Washington Post că el și Gallina nu știau că fiul lor se afla în Ucraina sau că se înrolase în armata rusă.

„Cea mai mare teamă a noastră în timp ce așteptam repatrierea lui era că cineva de acolo [din Moscova] ar fi putut să-și dea seama cine era mama lui și să-l folosească ca pe un instrument”, a spus Larry Gloss.