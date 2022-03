Cât de mult crede Vladimir Putin în negocierile pentru pace. Kremlinul schimbă narativul războiului după modelul lui Stalin. „Rușii sunt îndemnați să se sacrifice pentru Mama Rusie”

Noile condiții ale lui Vladimir Putin pentru soluționarea diplomatică a războiul din Ucraina, și în special cerința ca Ucraina să treacă printr-un proces de dezarmare astfel încât să nu mai constituie o amenințare la adresa Rusiei, nu par a garanta securitatea Kievului în fața unei noi invazii, în special în contextul în care Moscova și-a schimbat complet narativul pentru acest război.

Cât de mult crede Putin în negocierile pentru pace

Vineri, BBC a transmis că Vladimir Putin i-a comunicat președintelui Erdogan, în timpul unei convorbiri telefonice purtate joi după-amiază, . Printre acestea, potrivit sursei citate, la categoria cele mai dificile de reconciliat, sunt pretențiile Moscovei cu privire la statutul regiunii Donbas și a al Crimeei. Pe lângă acestea, într-o altă categorie văzută de oficialii turci drept mult mai probabilă pentru o înțelegere, se află pretențiile Moscovei ca Ucraina să accepte să rămână neutră şi să nu ceară aderarea la NATO, lucru deja acceptat de Zelenski, și ca Ucraina să treacă printr-un proces de „denazificare” și de dezarmare pentru a asigura că nu reprezintă o amenințare pentru Rusia.

Comentatorii ucraineni sunt de părere că Rusia și președintele ei, Vladimir Putin, sunt încă acaparați de o mentalitate de „imperiu rănit” și că un astfel de acord de pace, ce ar include dezarmarea Ucrainei, nu ar putea garanta securitatea țării în fața unei viitoare agresiuni militare a Rusiei.

„Rusia repetă experiențele anterioare ale Italiei lui Mussolini, a Germaniei lui Hitler sau a Spaniei lui Franco: . Un imperiu rănit consideră că și-a pierdut din teritorii sale, dar și un trecut măreț – și vede în acest lucru o anormalitate, pe care încearcă să o îndrepte cu orice preț. Liderii acestor țări au o obsesie cu trecutul și văd misiunea lor în redobândirea măreției trecute. De regulă, aceste țări sunt mult prea slabe pentru a reuși acest lucru, iar admirația nevrotică pentru trecut demonstrează o incapacitate de a privi cu încredere spre viitor. Prin scufundarea totală în trecut își pierd puterea și capacitatea de a câștiga războaiele începute.

Ucraina este simptomul Rusiei ca imperiu rănit. Cea mai valoroasă parte a fostului imperiu care, în loc să vrea păstrarea acestei moșteniri imperiale, amenință constant imperiul cu spiritul său anti-tiranic. Eșecul Rusiei în războiul din Ucraina va duce inevitabil și la prăbușirea imperiului rus”, este de părere , analist politic ucrainean și editorul șef al publicației în limba engleză Ukraine World.

Istoricul Mădălin Hodor este de părere că ultimele cerințe ale lui Vladimir Putin nu par a ține cont tocmai de justificarea istorică cu care acesta a venit în ultimele zile de dinaintea începerii războiului, atunci când a afirmat că Ucraina nu este nici măcar un stat și că populația și teritoriul țării nu reprezintă altceva decât o parte a Rusiei controlată acum de neo-naziști. De aceea, în opinia lui Mădălin Hodor, demilitarizarea Ucrainei, pe care Putin o cere acum, nu oferă nicio garanție că acesta din urmă nu va ataca din nou Kievul.

„Tratativele de pace și solicitările pe care le-a făcut Moscova pentru a încheia ostilitățile sunt niște chestiuni care în acest moment țin mai mult de evoluția situației militare. Unele dintre cerințele Moscovei, cum ar fi demilitarizarea Ucrainei, ar însemna practic reducerea sau dispariția armatei ucrainene, ceea ce chiar și în situația în care s-ar încheia pacea astăzi n-ar fi nicio garanție că în câteva luni, Vladimir Putin nu ar ataca din nou.

Cred că negocierile sunt mai mult un fel de presiuni pe care Moscova le pune asupra Ucrainei și pe liderii ucraineni acum în ideea că „noi suntem dispuși să negociem pacea, dar Zelenski și cei din jurul lor nu vor să încheie pacea”. Atâta timp cât Putin consideră că războiul din Ucraina poate fi câștigat, și asta înseamnă ocuparea Kievului și a orașelor importante, nu cred că ia în serios posibilitatea unor negocieri și posibilitatea unei păci.

Istoria ne spune că armata rusă, în general, nu a fost foarte permisivă la negocieri de pace atâta timp cât, militar, câștiga teren. Momentan, în ciuda pierderilor pe care le-au suferit, totuși armata rusă și-a păstrat capacitatea de a obține o victorie militară împotriva Ucrainei. Aceste lucruri rămân variabile, și depind de mai mulți factori, capacitatea Ucrainei de a rezista în continuare, de armamentul ce va fi livrat din Occident și așa mai departe”, a declarat pentru FANATIK Mădălin Hodor.

De altfel, vineri, președintele Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, i-a transmis acestuia că Ucraina este cea care blochează negocierile de pace cu Moscova.

„S-a transmis că regimul de la Kiev încearcă în toate modurile posibile să întârzie procesul de negociere, venind propuneri din ce în ce mai nerealiste. Cu toate acestea, partea rusă este pregătită să continue să caute o soluție în conformitate cu abordările sale principiale bine-cunoscute”, a transmis Kremlinul într-un comunicat de presă, citat de .

Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri că semnalele arată că Rusia își va continua asaltul pe trei fronturi împotriva Ucrainei. „Semnalele sunt că Rusia va continua asaltul pe trei direcții strategice, în jurul Kievului, în estul și sudul Ucrainei, și anticipăm că conflictul va mai dura, amplificând numărul de victime și distrugerile. Rusia are în Ucraina 75% din totalul forțelor militare active și nu anticipăm riscuri la adresa securității țărilor aliate”, a spus Geoană.

De asemenea vineri, ministrul de externe al Uzbekistanului a declarat că țara sa nu va recunoaște cele două regiuni separatiste și că susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. „Țările de la granița Rusiei anticipează nu doar că Rusia va pierde acest război, dar și că va fi o țară cu o putere mult diminuată pentru mult timp de acum înainte. Este de presupus că Uzbekistanul nu va recunoaște nici Crimeea, ceea ce arată prăbușirea totală a poziției internaționale a Rusiei”, a comentat , profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews din Scoția.

Schimbarea de paradigmă a Moscovei

În opinia istoricului Mădălin Hodor, declarațiile recente ale lui Vladimir Putin și ale apropiaților săi nu par a indica o apropiere a Kremlinului față de o recunoaștere a independenței Ucrainei și a dreptului acestei țări de a-și stabili propriul viitor. În opinia sa, de la războiul împotriva naziștilor care conduc Ucraina, Moscova a trecut la un nou narativ în care acest război este văzut doar ca o parte a războiului mai larg purtat împotriva Occidentului, o perspectivă deloc încurajatoare pentru Ucraina, ce rămâne astfel unul din obiectivele strategice ale Rusiei.

„Totuși, urmărind declarațiile pe care le-au făcut și Putin și oamenii din jurul lor, Rusia nu pare a se apropia de o soluție diplomatică în acest moment. Zilele trecute fost o declarație a ministrului Lavrov, care a vorbit despre războiul din Ucraina în termeni de reașezare geostrategică a ordinii mondiale. Cred că aici este o schimbare în atitudinea și politica pe care o va promova în viitor Kremlinul. Inițial au spus că au o problemă cu Ucraina, argumentele lor de-nazificare, chestiuni istorice, populația rusă, dezarmarea Ucrainei, – numai că acum ei încearcă să întoarcă această narațiune în ideea că de fapt ei se luptă în Ucraina cu Occidentul. Nu se luptă în Ucraina pentru Ucraina.

Acest lucru arată o schimbare și în strategia de comunicare, și probabil va fi urmată și de o schimbare în strategia militară a Moscovei. Mesajul este ceea ce au spus mulți comentatori occidentali încă de la începutul războiului, că Putin asta vizează, o provocare la adresa locului pe care Rusia îl ocupă în lume, o provocare la adresa Statelor Unite și a NATO în general.

Venind acum cu acest mesaj Kremlinul urmărește mai multe scopuri, și în primul rând, o consolidare a discursului intern, cel adresat rușilor. Asta pentru că narativul ăsta cu Ucraina pare să nu fi funcționat chiar așa cum a dorit Kremlinul, adică există proteste, există oameni în Rusia care au văzut dincolo de propaganda Moscovei, și atunci, folosind această poveste că Rusia este în război cu NATO pentru a-și obține locul în lume, el reprezintă un obiectiv ce vibrează mai direct cu populația rusă. Mă refer la sentimentul lor național și la ideea că ei acum nu mai sunt în război cu frații lor din Ucraina, ci de fapt sunt în război cu vechiul lor dușman, Occidentul, cei care, așa cum a spus Putin, vor „să șteargă Rusia”, a mai declarat pentru FANATIK istoricul Mădălin Hodor.

Într-un editorial pentru , Eugene Robinson, scrie că toate calculele raționale privind o soluție diplomatică nu pot fi privite cu optimism atâta timp cât Putin nu crede că a pierdut acest război, și cu atât mai mult cu cât el crede că se află într-un conflict, pentru supraviețuirea Rusiei, cu Occidentul. „Înainte de invazie, Putin a fost conducătorul incontestabil al unei cleptocrații cu venituri medii, cu legături profitabile cu democrațiile bogate din Europa și Asia; astăzi el conduce un stat paria izolat de sistemele financiare globale și de lanțurile de aprovizionare. Înainte de invazie, puterea militară a Rusiei era universal respectată și de temut; astăzi, forțele armate ale lui Putin se dezvăluie ca fiind greoaie, prost echipate și nemotivate.

Dar nimic din toate acestea nu ar putea conta pentru Putin dacă el crede cu adevărat că scopul Occidentului este de a limita și de a diminua Rusia. Dacă invazia Ucrainei ar fi fost un simplu aventurism, Putin s-ar fi putut întoarce până acum”, susține editorialistul publicației Washington Post.

Kremlinul, pregătit pentru noul Război Rece

În urmă cu două zile, președintele SUA, Joe Biden, l-a numit direct pe Vladimir Putin drept „un criminal de război”, în ceea ce oficialii de la Casa Albă au catalogat apoi ca fiind o reacție din suflet, emoțională la imaginile cu populația civilă bombardată în Ucraina. Însă, așa cum notează vineri publicația , ceea ce inițial a fost poate doar o reacție emoțională se pare că a devenit politica întregii administrații Biden acum, cu numeroși oficiali, inclusiv secretarul de stat Blinken, referindu-se la Vladimir Putin drept un criminal de război. Analiștii americani văd în această strategie o încercare suplimentară de a-l izola și mai mult pe plan internațional pe Putin și de a pune o presiune suplimentară asupra Beijingului, singurul aliat al Moscovei în aceste zile.

Răspunsul unit al NATO și al Uniunii Europene în fața agresiunii Rusiei, noul proces de înarmare în statele NATO și în special în cazul Germaniei, par a stabili încă de acum paradigma relațiilor cu Rusia în următorii ani printr-o revenire la un nou Război Rece. Astfel, schimbarea narativului Moscovei, de la războiul împotriva naziștilor din Ucraina la războiul împotriva Vestului, reprezintă răspunsul Kremlinului la această nouă realitate.

„Această nouă abordare vizează întărirea coeziunii interne a rușilor în jurul acestui război, adică să obțină susținerea populară, de care Putin are nevoie, pentru că pierderile pe care le are în Ucraina vor trebui înlocuite, adică el are nevoie ca recruții ruși să vină în armată și nu să fugă de acest război, cum s-a întâmplat în ultima parte a războiului din Afganistan sau în Cecenia, unde din cauza lipsei unui motiv plauzibil populația s-a ferit să se înroleze și să lupte. În al doilea rând, vizează un obiectiv de a seta altfel parametrii discuției în raportul cu Ucraina și în negocierile pe care Putin le așteaptă cu Occidentul.

Acest narativ, asociat cu izolarea internațională și economică a Rusiei va continua indiferent de deznodământul conflictului din Ucraina. Fie că Moscova își va atinge obiectivele stabilite, și va crea un stat demilitarizat cu un regim pro-rus sau dacă va pierde acest război și se va mulțumi cu regiunile separatiste din Donbas, discursul lui Vladimir Putin va fi asemănător cu discursul liderilor sovietici. Va ermetiza Federația Rusă și va reveni la acel discurs cu lumea care este dușmanul Rusiei, că „noi rușii suntem împotriva tuturor”. La fel cum Stalin a reușit să-i mobilizeze pe ruși să apere Uniunea Sovietică în fața invaziei germane, apelând nu la chestiuni ideologice sau politice, ci la acest sentiment național și la mândria asta ce-i face permisivi la ideea că atunci când toată lumea e împotriva lor, ei trebuie să se mobilizeze pentru mama Rusia.

Izolarea asta, la care evident va fi supusă Federația Rusă, îl va face pe Vladimir Putin să recurgă la genul ăsta de propagandă, va tăia legăturile rușilor cu exteriorul, se va asigura că nu vor exista surse alternative de informare, că nu vor avea acces la un alt tip de discurs, și îi va bombarda continuu cu perspectiva asta a pericolului care-i pândește pe ei direct. Adică agresiunea Occidentului, faptul că Occidentul va impune ceva Rusiei sau că o va ataca”, este de părere istoricul Mădălin Hodor.

Spre deosebire de anii Războiului Rece însă, economia actuală a Rusiei este doar la nivelul unor țări precum Italia sau Spania, iar noile , cu estimări între 10 și 15% pentru o scădere a PIB-ului în acest an. Pe lângă acest lucru, imaginea armatei ruse în conflictul din Ucraina pare să fi destrămat un adevărat mit cu privire la forța militară a acestei țări. Temutele tancuri rusești s-au dovedit a fi ținte ușoare pentru armamentul NATO aflat în dotarea trupelor ucrainene.

„Economia Rusiei nu a fost niciodată comparabilă cu puterea militară a țării. Economia a fost întotdeauna mai slabă decât potențialul militar al Rusiei, și evident că acest discurs e bun și pentru partea asta economică, pentru că rușii vor avea de suportat consecințele acestei izolări economice, vor avea de suportat penuria alimentară, condiții mai grele de viață. Și atunci, pentru ca oamenii să rămână loiali regimului, trebuie să li se ofere o justificare pentru care să suporte aceste lucruri. Un narativ de tipul „da, murim de foame, nu mai acces la tot felul de lucruri, dar facem asta pentru că suntem ruși și trebuie să suportăm aceste lucruri pentru Mama Rusie”, a mai spus istoricul Mădălin Hodor pentru FANATIK.

Profesorul Valentin Naumescu, de la Universitatea Babeș-Boliay din Cluj-Napoca, că Vladimir Putin nu va reuși să rămână la conducerea Rusiei în momentul în care sancțiunile economice vor pune economia țării pe butuci.

„Sancțiunile occidentale vor pune în câteva săptămâni sau luni economia Rusiei „pe butuci” și vor accelera sfârșitul regimului Putin. Falimentul este inevitabil. China nu va sări masiv în ajutorul lui Putin, va schița doar câteva gesturi moderate. Acesta va fi eliminat din interior cu mult înainte de termenul pe care singur și l-a stabilit prin revizuirea Constituției în interes personal, adică 2035.

Se va întâmpla atunci când va deveni evident că liderul de la Kremlin le aduce rușilor numai pierderi și necazuri și atunci când va dispărea complet iluzia populară că „marele cârmaci” îi conduce pe drumul spre măreție și prosperitate. Această iluzie încă nu a dispărut la nivelul poporului rus, însă sancțiunile Vestului vor fi atât de dure și de extinse încât o vor face să dispară chiar și de la cei mai înfocați putiniști”, a explicat Valentin Naumescu.