Vladimir Putin cântă la acordeon pe sângele copiilor, Serghei Lavrov bombardează pe „Ceceniș Marș” ultima redută a umanității. Rușine aplaudacilor „creștini” ai Rusiei!

Este halucinant să vezi la TV imagini paralele cu creștini masacrați de musulmanii mercenari ceceni și cu circul creat, în sunetul acordeoanelor, pe un stadion arhiplin, de ultimul dictator care a declarat război umanității.

Izolatul de la Kremlin amintește de discursul lui Adolf Hitler, iar buhăitul Serghei Lavrov îmbătrânește urât. Aplaudacii „Mamei Rusia” nu sunt propagandiști, ci părtași la crimă!

Din respect pentru limba română și pentru cititori, nu-i voi scrie numele lui Vladimir Putin cu litere mici. Ar merita. Să trecem la subiect. , însoțit de manele patriotice și camuflat într-o helancă proletară, tipică mardeiașilor noștri de prin cartierele Rahova și Ferentexas. Și aceia poartă cruci de aur, mai impunătoare ca roțile de la „gipane”, că-s credincioși, ce dracu’. La fel, tovarășul Vladimir Vladimirovici vorbește despre „iubirea de sine”, despre „creștinism” și despre legitimitatea unui masacru.

ADVERTISEMENT

La fel de legitim, în paralel, sună un acordeon, iar un tip bărbos, cu mutră de Chris Rea în mizerie, completează maneaua la care un stadion întreg juisează. Tragedia ține de faptul că acolo am văzut copii, fete, băieți de vreo 16 – 17 ani, tăvăliți în vis de marasmul creat de ideea „Rusiei Mari” și de charisma hitleriană a dementului (îmi asum ce scriu!) de la Kremlin.

Copiii de pe stadion, probabila generație de anarhiști

În momentul în care Adolf Hitler a invadat Polonia, la braț cu văru’ Stalin, a abordat același tip de discurs preluat de învățăcelul său, Vladimir Ilici Putin, și el la braț cu un văr – e drept, mai puțin vocal – de prin Belarus. Istoria se repetă, mai ales pentru cei care o uită. Și SS-iștii lui Hitler, ca și ciolovecii lui Stalin au tras în femei și în copii, așa cum o fac acum fanaticii sau plătiții lui Putin. Vorba aceea, cecen să fii la cap, că restul vine de la sine.

ADVERTISEMENT

Sigur, spre deosebire de Adolf Hitler, care nu vorbea în niciun caz despre creștinism, ci despre niște fraze citite sumar din operele lui Nietzsche, tovul moscovit se dă sentimental, creează furori și, din ce am văzut pe stadion, țese furouri pentru liceene. Acordeonul lui Putin a declarat război umanității, crescând printre undele false o generație de posibili viitori anarhiști.

Tinerii pe care i-ați văzut n-au fost aduși acolo cu forța. Ei sunt rezultatul unui întreg proces de îndobitocire. „Sindromul Stockholm” ne reapare în vizor și, deși suntem pacifiști, în lunetă. Dar acești copii, stupefianți prin maniera în care reacționau când Putin vorbea despre masacrul din Dombas ca despre o „cauză creștină”, sunt contemporanii noștri, ba, mai grav, sunt și vor fi colegi de generație cu copiii noștri, pe care nu-i dorim degenerați.

ADVERTISEMENT

Dar, înaintea copiilor și a „șefului de pionieri” Vladimir, a fost altcineva, chiar mai îndoliat la cap. Sau, dacă vreți, mai „cecenizat”…

… Căci moșneagul ce-l privești, nu-i un moș senil. El este simbolul „diplomației” rusești!

Așteptam rezultatele discuției dintre președintele american și cel chinez, dar cine credeți că a venit? Moș Gerilă! Așa, pe neașteptate, de ne-am tocat caloriferele geroase și le-am turnat în paharele de whiskey, ca să ne încălzim în yachturi, pe model sovieto – oligarhic.

ADVERTISEMENT

Dar abia plecă bătrânul. Ce mai freamăt, ce mai zbucium… Codrul clocotit de acordeoane, și de arme și de bucium… Căci moșneagul ce-l privești nu-i un moș senil. El este „Domnul diplomației rusești”. Se numește și tocmai anunțase că vrea să dea cu bombardeaua în convoaiele care pășesc prin Ucraina. Ucraina încă fiind un stat suveran, iar convoaiele respective fiind, până la urmă, discutabile, pentru că pot transporta ajutoare umanitare, nu neapărat tiribombe. Numai un descreiarat sau un comunist reșapat și-ar imagina că vreun ins normal ar putea ascunde un tanc într-un Jeep, ori o nucleară pe post de breloc.

Problema lui Serghei Lavrov este, însă, alta. Buhăiala care transpare de la zi la alta mai abrupt este rezultatul urii. Serghei Lavrov nu este doar marioneta lui Putin. Mutra lui împlinită de ură este rezultatul final al operației estetice la care s-a supus, de bună nevoie, sistemului bolnav în care crede cu desăvârșire.

Nici liderul Coreei de Nord, nici nemedicamentatul revizionist de la Budapesta, nici… nimeni de pe planetă nu a avut un asemenea tupeu. Dacă oroarea tehnică din serverul minții lui Vladimir Putin îi permite acestuia să tragă în femei însărcinate, cu Serghei Lavrov este altă poveste. El este șeful DIPLOMAȚIEI rusești. Aceasta, în sine, dragi cititori, este „diplomația” rusă. Aceasta este educația de tip neo-sovietic. Ei așa… „negociază”. Adică, „ortodox”.

„Tzar Vladimir”, între mămica „binladenistă” și vecinul veșnic

Departe de mine să crucific poporul rus în ansamblu ori valorile sale. Ce să am eu cu Esenin sau cu Dostoievski?… Dar modul în care acești indivizi, precum Putin și Lavrov, atrag prozeliți pe stadioane, mai rapid și mai ieftin decât o fac cu mercenarii , ne pune pe gânduri.

În momentul în care generalul mongoloid al lui Tzar Vladimir a făcut o mutră picată de parcă i s-ar fi dat pește uscat fără vodcă, atunci când Putin a vorbit despre posibilitatea folosirii armelor nucleare, toți am crezut că rusnacii au și conștiință. Ba mai mult, am avut naivitatea să ne imaginăm că la Moscova o trăi vreun de-al lor, adică unu’ cu față umană, ca să scape omenirea de „odioasa dictatură și de sinistra sa soție”. Se pare că am greșit, iar Serghei Lavrov dovedește acest lucru.

„Soția”, dar în același timp și amanta lui Vladimir Putin, este mămica lui Rusia, o Rusie șoșochistă în declarații și binladenistă în reacții. Vladmir Putin nu poate invoca vreo valoare creștină, dar, în schimb, printr-un incest istoric, naște copii pe stadioane.

Cine va conduce, oare, Rusia de mâine, alături de care vom fi obligați să conviețuim? Războiul abia a început.