Vladimir Puțin și-a dorit să devină spion. Președintele rus, moment de sinceritate în fața unor elevi

La începutul anului școlar, liderul de la Kremlin a mers la o școală din Vladivostok. Acesta a ținut un discurs în fața elevilor.

i-a îndemnat pe copii să-și urmeze visurile. El le-a dezvăluit și ce și-ar fi dorit să devină de mic.

„Ca mulți băieți, am vrut întâi să fiu marinar, apoi pilot și, până la urmă, spion. Asta am vrut”, a dezvăluit

„Și am urmat acest vis, asta s-a întâmplat cu viața mea. Câteodată sunt surprins de cum s-a întâmplat. Nu e chiar atât de simplu. Nu poți să spui pur și simplu și să fii angajat,” a adăugat acesta.

Liderul de la Moscova a mai spus și că și-a îndeplinit dorința: „scopul a fost să servesc patria. Iar astăzi, chiar asta fac. Din acest punct de vedere, cred că am reușit să îndeplinesc ce mi-am dorit.”

Vizita pe care Putin le-a făcut-o elevilor nu a fost lipsită nici de momente amuzante. Președintele rus a făcut o gafă de proporții.

În timp ce discuta despre diferite momente din istoria țării, șeful statului a încurcat două războaie între ele. El a fost corectat de unul dintre elevi.

Vladimir Putin a fost protagonistul unui episod amuzant. Acesta le-a spus elevilor că războiul purtat de împăratul Petru I al Rusiei împotriva Suediei a fost „Războiul de Șapte ani”.

Putin has taken to lecturing about history recently — with dubious facts at disposal. Today, a school kid in Vladivostok pulled him up on a basic mistake: “You said it was the 7 year war, it was actually called Great Northern War.” Watch Putin’s reax…



— Oliver Carroll (@olliecarroll)