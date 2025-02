Vladimir Screciu a dezvăluit secretul care a dus Universitatea Craiova în lupta pentru titlu. Ce le-a zis Mirel Rădoi

Mirel Rădoi (43 de ani) le-a transmis elevilor săi, la ședința dinaintea că au nevoie de continuitate în rezultate pozitive, potrivit lui Vladimir Screciu (25 de ani).

Vladimir Screciu, dezvăluire despre mesajul lui Mirel Rădoi înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

La finalul duelului disputat la Clinceni, stoperul oltenilor ce poate evolua și pe postul de mijlocaș defensiv a vorbit inclusiv despre revenirea sa la echipa națională. Screciu s-a arătat încrezător că se află în direcția bună pentru a fi convocat de Mircea Lucescu la prima reprezentativă.

”O partidă destul de grea, având în vedere că terenul nu a fost cum ne așteptam. A fost foarte înghețat. Am încercat să ne adaptăm. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte.

Mister ne-a spus la ședință că trebuie să avem continuitate. Acum ne gândim la meciul de acasă cu Oțelul Galați. Săptămâna aceasta a fost foarte grea. Am jucat din trei în trei zile. Finalul a fost fericit, cu trei victorii.

După părerea mea, terenul nostru este în top trei din țară. E ciudat că terenul arată bine, dar e înghețat. Nu vreau să mă gândesc acum. Este o fericire foarte mare. Am avut o săptămâna foarte grea. Am jucat cu liderul din Superligă, cu ‘U’ Cluj. Acum noi suntem liderul. A fost o presiune foarte mare.

Eu încerc să îmi fac treaba. Mă bucur că de la fiecare meci simt că pot să fiu la forma mea cea mai bună. Dacă o să continui așa, sunt sigur că voi reveni și la echipa națională”, a declarat Vladimir Screciu, la .

Alexandru Cicăldău: ”E un gol pentru Mitriță”

La rândul său, Alexandru Cicăldău s-a arătat fericit pentru succesul cu Unirea Slobozia. Marcatorul golului victoriei ”leilor” i-a dedicat reușita sa lui .

”Mă bucur că am luat cele trei puncte și că am reușit să îmi ajut echipa. E un gol pentru Mitriță. Îi urăm la mulți ani și să ne ajute la fel de mult ca până acum. A fost un teren greu pentru ambele echipe.

Ne bucurăm că am reușit să trecem peste acest obstacol și că am obținut victoria. Ne bucurăm că am legat a treia victorie și sper să o ținem tot așa. Până duminică suntem pe primul loc. Chiar dacă vom fi depășiți, acesta trebuie să fie drumul”, a transmis și Alexandru Cicâldău.

Victorii pe linie pentru Mirel Rădoi de la revenire

Mirel Rădoi are trei victorii din tot atâtea posibile, în Superligă, de la revenirea pe banca Universității Craiova. Oltenii au ajuns la 45 de puncte în campionat. Au urcat pentru moment chiar și pe primul loc, .

. Partida de la Arad este programată să înceapă de la ora 20:00. Va fi redată în regim LIVE FOTO & TEXT de către FANATIK.RO.