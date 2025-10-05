Vladimir Screciu a mitraliat arbitrajul după FCSB – U Craiova 1-0: „Nu pot să îmi explic, aveam alte așteptări de la Kovacs”. Incredibil ce i-a spus Mihai Popescu în timpul meciului

, prin golul marcat de Florin Tănase din lovitură de pedeapsă. Același Tănase a mai ratat un penalty de care a beneficiat FCSB în repriza a doua. În plus, oltenii au avut și un jucător eliminat în minutul 58, pe Alexandru Cicâldău, care a primit al doilea cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

Vladimir Screciu, discurs agresiv la adresa arbitrajului după FCSB – U Craiova 1-0

La finalul partidei, Vladimir Screciu, cel care l-a faultat pe Stoian la faza „incriminatorie“, a avut o reacție furibună la adresa arbitrajului. Acesta nu-și explică de ce s-a acordat lovitură de pedeapsă, având în vedere că nu a fost niciun contact real.

„Îmi pare rău pentru acel penalty. Am revăzut faza, nu știu unde a fost penalty. Dacă a fost contact la piciorul stâng, faultul era în afara careului. Nu a fost niciun penalty. Noi am luat mereu galbene, ei nimic. Aveam alte așteptări de la meciul ăsta când vine vorba de arbitraj. Am încercat, am vrut. Îmi pare rău pentru Cicâldău că a luat roșu, știu bine cum este, am trecut de curând prin asta și e dureros. Mă gândesc la el, știu ce simte. Cu Rakow am greșit, îmi asum, sunt responsabil, dar în seara asta nu e vorba de penalty. Mi-a luat fața acolo, dar nu pot să-mi dau seama cum s-a dictat penalty. Chiar sunt supărat. În timpul meciului vorbeam cu Mihai Popescu și se mira că nu a primit încă un cartonaș galben, în timp ce noi am primit pe bandă rulantă.

ADVERTISEMENT

E supărare din cauza rezultatelor. Cu Rakow așa a fost să fie, dar acum meritam să marcăm. Mister ne-a spus că e bucuros pentru atitudinea noastră. Ne macină acest eșec, pentru că trebuia să câștigăm pe fondul jocului nostru din prima repriză. Îmi pare rău că am debutat așa în Conference, aveam alte pretenții de la mine. Grupul nostru este unul bun, ne înțelegem bine, dar trecem printr-o formă mai slabă. Pauza competițională de data trecută nu ne-a priit, dar acum sperăm să ne ajute. Urmează meciurile cu Moldova. Mă bucur că m-am întors la națională și sper să joc. Tot timpul când se va apela la mine, voi da totul pe teren“, a declarat Vladimir Screciu, pentru .

Istvan Kovacs, trei decizii greșite la trei faze cruciale în meciul FCSB – U Craiova

Derby-ul de pe Arena Națională s-a dovedit plin de faze complicate, pe care .

ADVERTISEMENT

În minutul 6, Istvan Kovacs a luat prima decizie majoră a meciului. „Centralul” din Carei a dictat penalty pentru FCSB, considerând inițial că Romanchuk l-a faultat pe Bîrligea. După analiza VAR, care nu a durat foarte mult, Istvan Kovacs s-a întors de la margine din fața monitorului și și-a schimbat decizia. El a dictat în final minge de arbitru, iar gazdele n-au mai beneficiat astfel de lovitura de pedeapsă.

ADVERTISEMENT

În minutul 37, arbitrul din Carei a acordat în cele din urmă lovitură de la 11 metri pentru echipa roș-albastră, tot după ce a revăzut faza pe monitorul de la marginea terenului, ca urmare a unui duel în careul oltenilor între Vladimir Screciu și Alexandru Stoian. Penalty-ul a fost transformat de Florin Tănase în minutul 39, care astfel a dus scorul la 1-0 pentru FCSB pe Arena Națională.

În minutul 75 al partidei, Miculescu a ratat ocazia de a dubla avantajul lui FCSB, după ce Alibec i-a lăsat o minge foarte bună în careu. Execuția extremei de la FCSB a fost deviată de Florin Ștefan. Reluările au arătat faptul că jucătorul oltenilor a atins mingea cu mâna, iar Kovacs a dictat un nou penalty.

ADVERTISEMENT

Din fericire pentru Mirel Rădoi și echipa sa, portarul Isenko a fost atent și a respins de această dată șutul lui Florin Tănase, iar bucureștenii au rămas doar cu un gol avantaj pe tabela de marcaj.