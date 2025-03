Vladimir Screciu, abordare surpriză după FCSB – Craiova 1-0: „Bine că s-a întâmplat acum! E un duș foarte rece”

Deși neînvinși de la numirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, „roș-albaștrii” s-au impus împotriva oltenilor în ultima etapă din sezonul regular grație golului splendid marcat de căpitanul Adrian Șut. Vladimir Screciu încearcă să vadă partea plină a paharului și este de părere că meciurile cu adevărat importante încep din play-off.

Vladimir Screciu vede înfrângerea ca pe o lecție înaintea play-off-ului

FCSB a reușit să anihileze orice tentativă ofensivă a Universității Craiova. Oltenii nu au avut ocazii notabile în această partidă, deși din formula de start a campioanei au lipsit foarte multe nume importante.

Vladimir Screciu este de părere că această înfrângere a venit exact când trebuia, înaintea play-off-ului, și i-a readus pe craioveni cu picioarele pe pământ după o serie de șase meciuri fără înfrângere (5 victorii și un rezultat de egalitate), înfrângerea suferită pe Arena Națională reprezentând primul eșec al lui Mirel Rădoi de la revenirea pe banca Universității.

Vladimir Screciu: „E un duș rece care ne-a trezit la realitate”

Universitatea Craiova pare că s-a lovit de un zid în meciul cu FCSB. Deși oltenii au dominat ultimele meciuri din SuperLiga, , iar Vladimir Screciu s-a declarat dezamăgit de faptul că nu au reușit să pună în valoare ceea ce au pregătit la antrenament:

„A fost un meci foarte greu, nu ne-a ieșit ceea ce am lucrat la antrenament în această săptămână. Bine că s-a întâmplat acum, înainte de play-off. Vor începe finalele. Așa a fost să fie, să ne trezim, să vedem ce mai avem de lucrat.

Am prins o seară mai puțin bună. Poate că a fost bine că s-a întâmplat acum. Ne gândim doar la play-off, aceste meciuri vor fi ca niște finale. Ne-am trezit, am avut 5 victorii și un rezultat de egalitate și poate că aceasta înfrângere a venit când trebuia, deși e greu de digerat. Acum știm ce avem de lucrat. A fost un meci greu, FCSB e o echipa care luptă la câștigarea campionatului, dar totul a depins de noi. Noi ne-am făcut meciul greu și nu am făcut ce am lucrat la antrenamente.

Universitatea Craiova va înâlni „U" Cluj în prima etapă din play-off, după ce a termiant sezonul regular pe poziția a 3-a, iar mijlocașul oltenilor a vorbit despre viitorii adversari: Am jucat acum câteva etape cu U Cluj, știm cu toții că e o echipă căreia îi place posesia, o să fie interesant pentru spectatori. În această seară ne-am trezit cu un duș foarte rece. Ne cerem scuze tuturor suporterilor care ne-au urmărit, însă acum încep finalele și trebuie să arătăm tot ce putem", a declarat Screciu pentru