Vladimir Screciu, cutremurat de moartea lui Lucescu: „Vestea ne-a devastat pe toți!“. Cum l-a numit Filipe Coelho pe fostul selecționer al României

Vladimir Screciu, mijlocașul Universității Craiova, a fost profund afectat de moartea lui Mircea Lucescu, legenda fotbalului românesc și fost selecționer al României. Vestea neașteptată a lăsat un gol imens în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat, iar Screciu a descris cu sinceritate durerea și șocul resimțite de echipă și întreaga comunitate fotbalistică.

Vladimir Screciu, șocat de decesul lui Mircea Lucescu: „Un moment cumplit!“

Pentru Vladimir Screciu, Mircea Lucescu nu era doar un antrenor recunoscut la nivel internațional, ci și un mentor și un om care a lăsat urme adânci în inimile celor care au lucrat alături de el. Jucătorul Universității Craiova a rememorat ultimele întâlniri și momente petrecute cu „nea Mircea” și .

„Am lucrat cu nea Mircea, am fost martor la ce s-a întâmplat în sala de ședinte. A fost un moment cumplit pentru noi toți, cei care am trăit ceea ce s-a întâmplat. Ne-a dat peste cap, pentru că, la o zi distanță am aflat că totul era în regulă, iar apoi, la scurt timp, să auzim această veste care ne-a devastat pe toți. Dumnezeu să-l odihnească, ne pare extrem de rău că s-a ajuns aici.

Niciodată nu ne-a stat nouă gândul că s-ar putea întâmpla un asemenea eveniment, mai ales la cum îl cunoșteam pe dânsul. Era un om în vână, așa și deodată s-a întâmplat această tragedie. Durerea este foarte mare. Am fost acum câteva zile lângă dânsul, am lucrat împreună. Pentru noi toți și cred că pentru întreaga țară este o durere și o pierdere“, a declarat Vladimir Screciu.

Dispariția lui Mircea Lucescu l-a întristat pe Filipe Coelho: „Nu este doar pierderea României!“

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a ținut să spună câteva cuvinte la adresa lui Mircea Lucescu. Acesta l-a descris pe fostul selecționer al României drept „unul dintre cei mai buni antrenori din lume” și a vorbit despre pierderea uriașă pentru fotbal.

„Condoleanțe familiei! Nu este doar pierderea României, ci și a întregii lumi fotbalistice. Am pierdut cu toții unul dintre cei mai buni antrenori din lume. E un moment greu. A făcut atât de mult pentru Șahtior Donetsk, are atâtea rezultate extraordinare în Champions League…. Merită să ne aducem aminte de el, pentru omul special care a fost“, a declarat și Filipe Coelho.

De asemenea, Filipe Coelho se va și deplasa alături de Sorin Cârțu (președintele Universității Craiova), Claudiu Stamatescu (medicul Universității Craiova și al echipei naționale) și Lucian Pretorian (team-manager Universitatea Craiova), în cursul zilei de joi, la Arena Națională pentru a aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu putea ajunge manager general la Universitatea Craiova: „L-a invitat Rotaru”

Mihai Rotaru l-a vrut pe „Il Luce" şi i-a cerut directorului FANATIK să intermedieze o întâlnire:

„Era un secret, dar acum că nea Mircea s-a dus, nu mai văd nicio problemă să povestesc. Este un fapt pe care fotbalul nu îl ştie. În februarie 2020 m-a sunat Mihai Rotaru, patronul Craiovei. Şi mi-a spus: „Am putea cumva să îl inviţi pe domnul Mircea Lucescu la mine acasă? Ştiu că ai o relaţie foarte bună cu el”. I-am spus că probabil că da, Mircea Lucescu era mereu deschis.

„Nici nu îndrăznesc să mă gândesc, dar aş vrea să îl aduc la Craiova, să îi dau totul pe mână, să se ocupe de tot, mai ales că ştiu cât a iubit jucătorii Universităţii Craiova. Ar fi o emulaţie extraordinară în Oltenia. Ştiu că ai o relaţie deosebită cu Mircea Lucescu”, mi-a spus Rotaru. El era liber de contract, era în ţară. Antrenor la Craiova era Papură.

Am vorbit cu nea Mircea, i-am spus că l-a invitat Rotaru, că al vrea să îl cunoască: „Da. Cu mare plăcere, ţinând cont că m-ai sunat tu, vin şi cu mai mare plăcere”. I-am cerut lui Mihai Rotaru adresa şi aşa s-a nimerit că ne-am văzut la el acasă la un meci Viitorul – Universitatea Craiova, pe 9 februarie 2020. A fost 1-1 la pauză şi a câştigat Craiova în final cu 2-1″, a povestit Horia Ivanovici.

Măgulit de interesul Craiovei, dar dornic să mai antreneze afară: „Aştept să plec în străinătate mai bine”

Patronul Mihai Rotaru şi-a luat inima în dinţi şi l-a întrebat pe Mircea Lucescu dacă ar fi dispus să vină la Universitatea Craiova. Antrenorul a fost măgulit de interes, dar în cele din urmă a dorit să mai antreneze în străinătate şi a plecat la Dinamo Kiev:

„M-am dus acasă la nea Mircea, l-am luat, ne-a primit foarte frumos, cu familia. L-am învăţat pe Rotaru, că lui nea Mircea îi place peştele alb, vinul alb… Ne-am uitat la meci, am stat patru ore şi jumătate. Şi aşa, cu greu Rotaru i-a spus: „V-aţi gândi, ar fi o posibilitate să veniţi la Craiova, să vă ocupaţi de tot?”. Mircea Lucescu a fost măgulit, ştia ce înseamnă Craiova. El a adorat Craiova.

I-a spus: „Da, trebuie să mă gândesc”. Şi Rotaru a spus că a fost o discuţie, dar nu a apăsat pe acceleraţie. S-au împrietenit. A fost o plăcere să asist la aceste discuţii. A rămas că mai vorbim. Lucescu a mulţumit şi că e o temă la care trebuie să te gândeşti serios. Lucrurile nu s-au mai derulat pentru că Lucescu ba venea, ba pleca. Până la urmă a semnat cu Dinamo Kiev.

Ce nu ştiu Mihai Rotaru şi o să o spun public este că, la câteva zile, Mircea Lucescu mi-a spus: „Nici nu ştiu cum să faci. Să îi spui sau nu lui Mihai Rotaru. Mă văd oricând cu cea mai mare plăcere, dar cred că mai pot să antrenez afară. Ar fi fabulos să antrenez Craiova. Dar am antrenat Rapidul, Dinamo. Ce ar spune Dinamo? Ce ar spune Rapidul? Mi-a plăcut, este un domn pasional, dar spune-i că aştept să plec în străinătate mai bine”.

Şi lucrurile nu au mai evoluat. Aşa putea ajunge la Universitatea Craiova în urmă cu şase ani Mircea Lucescu. Dar n-a mai fost să fie şi a plecat în străinătate. Aşa a ajuns la Craiova un antrenor de foarte mare valoare: Cristiano Bergodi. Nu am povestit nimănui această poveste”, a dezvăluit Horia Ivanovici.