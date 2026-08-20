Sport

Vladimir Screciu, dezamăgit de golul primit de Laurențiu Popescu în Craiova – Ararat: „Abia scăpasem de povara asta”

Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate meciul de pe „Ion Oblemenco”. Oltenii au primit un gol în urma unei greșeli de portar, iar Vladimir Screciu a rămas cu un gust amar după faza premergătoare
Ciprian Păvăleanu
20.08.2026 | 23:36
Vladimir Screciu dezamagit de golul primit de Laurentiu Popescu in Craiova Ararat Abia scapasem de povara asta
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Vladimir Screciu, exasperat de golurile din faze fixe. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Ca în multe meciuri din acest sezon, Universitatea Craiova s-a văzut condusă în prima repriză de Ararat-Armenia. În urma unei faze fixe, Laurențiu Popescu a ieșit eronat pe centrare. Mingea l-a depășit, iar grecul Malis a deschis scorul. Vladimir Screciu s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că din nou s-a primit gol în urma unei astfel de faze.

Fazele fixe, marele minus al Universității Craiova! Ce a spus Vladimir Screciu despre golul primit

În acest început de sezon, Universitatea Craiova a avut probleme serioase în ceea ce privește modul în care jucătorii au reușit să se apere în timpul fazelor fixe. Elevii lui Coelho au primit destule goluri din astfel de faze, însă în ultimele meciuri au reușit să regleze din aceste carențe.

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Joi, în meciul cu Ararat-Armenia, oltenii au primit din nou gol în urma unei scheme la corner. Laurențiu Popescu a ieșit eronat pe centrare, iar grecul Malis a deschis scorul: „Un rezultat de egalitate, din păcate. Simțeam că putem să câștigăm. Un rezultat dezamăgitor, având în vedere câte ocazii am avut, însă sunt încrezător pentru manșa retur. E păcat, am luat un gol iar din fază fixă. Dezamăgitor. Am lucrat, doar ce scăpasem de povara asta, acum iar am luat gol din fază fixă”, a spus Vladimir Screciu la Voyo Sport 1.

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Internaționalul român și-a continuat discursul și și-a expus opinia despre jocul de pe „Ion Oblemenco”. Vladimir Screciu a explicat că U Craiova ar fi meritat victoria, însă este gata să o obțină în deplasarea de la Erevan și să se califice în Europa League.

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„Având în vedere ce ocazii am avut, cred că este un rezultat nemeritat, însă mergem acolo încrezători. Asta cu noi favoriți pe hârtie… Nu contează cât valorăm noi pe Transfermarkt și ei nu știu cât. E vorba de cum te prezinți. Până la urmă, e bine că nu am pierdut și mergem încrezători la retur.

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Mai avem un hop la retur. Etapa trecută am luat doar un punct și este foarte important să luăm toate cele trei puncte. Jocul ne dă încredere. Cred că avem șanse destul de mari, însă asta depinde doar de noi. Am făcut un meci bun, păcat că nu am reușit să marcăm mai mult”, a mai explicat Screciu.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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