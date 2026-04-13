Vladimir Screciu, discurs războinic după eșecul drastic de la Cluj. Avertisment pentru trupa lui Bergodi: „Îi așteptăm la noi acasă!“

Vladimir Screciu a transmis un mesaj de mobilizare după eșecul Craiovei cu U Cluj, scor 0-3, susținând că echipa rămâne în continuare în lupta pentru titlu. Ce avertisment le-a dat clujenilor.
Tibi Cocora
13.04.2026 | 23:51
După înfrângerea categorică suferită de Universitatea Craiova pe terenul celor de la U Cluj, scor 0-3, Vladimir Screciu a ieșit la rampă cu un discurs războinic. Mijlocașul oltenilor a vorbit cu multă încredere despre atitudine, greșelile din joc și lupta pentru titlu, transmițând un mesaj clar înaintea ultimelor etape din play-off. De asemenea, acesta le-a transmis și un avertisment clujenilor.

Vladimir Screciu, mesaj de mobilizare după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: „Stați liniștiți!“

Screciu a surprins total la flash-interviu și a transis un mesaj de unitate și încredere în vestiar, în ciuda eșecului dureros de la Cluj. Mijlocașul a subliniat că echipa rămâne în continuare lupta pentru titlu, că greșelile trebuie corectate rapid și că sprijinul suporterilor va fi esențial în meciurile rămase, în special cel cu Rapid.

Totodată, acesta a făcut referire la erorile repetate din ultimele partide și a vorbit despre necesitatea unei reacții imediate în vestiar.

„Sunt mândru de echipa mea. Am arătat atitudine, suntem alături de Etim. La cum am văzut echipa, am încredere că putem câștiga cele 6 etape. Chiar dacă scorul a fost acesta, sunt mândru de atitudine. Este un duș rece, dar cred că putem să o scoatem la capăt. Le transmit suporterilor că avem nevoie de ei la meciul cu Rapid. Îi așteptăm pe cei de la U Cluj la noi. La Etim a fost o mică neatenție.

Cu Dinamo am luat roșu, acum altul, deci trebuie să reglăm ceva. Am arătat atitudine și aștept să vorbesc cu băieții, să ne privim ochi în ochi. Simt că este momentul nostru, se poate, chiar dacă scorul acesta doare. Suntem acolo, simt că va fi bine. Le garantez suporterilor că așa va fi. Vom da totul și va fi totul diferit. Suntem acolo, ne batem la titlu și campionat. Stați liniștiți, mai sunt 6 meciuri“, a spus Vladimir Screciu.

Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune...
Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și susținerea acordată de UDMR lui Orban

Cum s-au schimbat calculele la titlu după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Dacă Universitatea Craiova era văzută de mai toată lumea cu prima șansă la câștigarea titlului în acest sezon, datorită jocului prestat în sezonul regulat și mai ales a valorii lotului, lucrurile s-au schimbat semnificativ după înfrângerea categorică de la Cluj.

Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
Digisport.ro
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!

”Alb-negrii” sunt lideri în clasament cu 3 puncte peste formația pregătită de Filipe Coelho și au devenit acum favoriți să câștige pentru prima dată în istorie titlul. Totul depinde de ce vor face în ultimele 6 jocuri, fără să îi intereseze de rezultatele adversarelor.

Situația nu s-a schimbat foarte mult nici pentru Craiova, deoarece oltenii sunt în continuare la mâna lor. Dacă vor câștiga toate jocurile până la final, ”juveții” se vor încorona campioni deoarece vor fi cel puțin la egalitate cu U Cluj, iar primul criteriu de departajare, daca nu există rotunjire, e numărul de puncte obținute în sezonul regulat. Iar ”alb-albaștrii” au intrat cu cele mai multe puncte în play-off.

Cum arată programul celor două până la finalul sezonului

În continuare lupta la titlu pare deschisă, U Cluj și Universitatea Craiova păstrând fiecare șansele ei. Rămâne de văzut dacă formația lui Cristiano Bergodi va putea menține strocul ridicat din play-off sau oltenii vor avea puterea să răstoarne această situație.

O componentă importantă o reprezintă și programul jocurilor pentru cele două formații până la finalul sezonului, cu amendamentul că ambele vor juca în deplasare și în semifinalele Cupei României.

Program U Cluj

  • Dinamo – U Cluj (18 aprilie, etapa a 5-a)
  • FC Argeș – U Cluj (21 aprilie, semifinalele Cupei României)
  • CFR Cluj – U Cluj (25 aprilie, etapa a 6-a)
  • U Cluj – FC Argeș (2 mai, etapa a 7-a)
  • U Cluj – Rapid (9 mai, etapa a 8-a)
  • Universitatea Craiova – U Cluj (16 mai, etapa a 9-a)
  • U Cluj – Dinamo (23 mai, etapa a 10-a)

Program Universitatea Craiova

  • Universitatea Craiova – Rapid (19 aprilie, etapa a 5-a)
  • Dinamo – Universitatea Craiova (23 aprilie, semifinalele Cupei României)
  • FC Argeș – Universitatea Craiova (25 aprilie, etapa a 6-a)
  • Universitatea Craiova – Dinamo (2 mai, etapa a 7-a)
  • CFR Cluj – Universitatea Craiova (9 mai, etapa a 8-a)
  • Universitatea Craiova – U Cluj (16 mai, etapa a 9-a)
  • Rapid – Universitatea Craiova (23 mai, etapa a 10-a)
U Cluj – Universitatea Craiova 4-0, în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii....
Fanatik
U Cluj – Universitatea Craiova 4-0, în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Dezastru pentru olteni în „finala de titlu”. Cum arată clasamentul
Veste excelentă pentru Real Madrid! Kylian Mbappe este apt pentru returul de la...
Fanatik
Veste excelentă pentru Real Madrid! Kylian Mbappe este apt pentru returul de la Munchen cu Bayern, din sferturile Ligii Campionilor
Fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena...
Fanatik
Fotbalistul care și-a înșelat iubita mai mică cu 35 de ani cu prietena acesteia. Cât a durat relația cu atacantul de 60 de ani 
Edi Iordănescu a IZBUCNIT la adresa FRF după ce a apărut pe lista...
iamsport.ro
Edi Iordănescu a IZBUCNIT la adresa FRF după ce a apărut pe lista pentru postul de selecționer: 'Fraier nu o să fiu niciodată!'
