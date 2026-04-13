Vladimir Screciu, discurs războinic după eșecul drastic de la Cluj. Avertisment pentru trupa lui Bergodi: „Îi așteptăm la noi acasă!“

ADVERTISEMENT

După înfrângerea categorică suferită de Universitatea Craiova pe terenul celor de la U Cluj, scor 0-3, Vladimir Screciu a ieșit la rampă cu un discurs războinic. Mijlocașul oltenilor a vorbit cu multă încredere despre atitudine, greșelile din joc și lupta pentru titlu, transmițând un mesaj clar înaintea ultimelor etape din play-off. De asemenea, acesta le-a transmis și un avertisment clujenilor.

Vladimir Screciu, mesaj de mobilizare după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: „Stați liniștiți!“

Screciu a surprins total la flash-interviu și a transis un mesaj de unitate și încredere în vestiar, în ciuda eșecului dureros de la Cluj. Mijlocașul a subliniat că echipa rămâne în continuare lupta pentru titlu, că greșelile trebuie corectate rapid și că sprijinul suporterilor va fi esențial în meciurile rămase, în special cel cu Rapid.

ADVERTISEMENT

Totodată, acesta a făcut referire la erorile repetate din ultimele partide și a vorbit despre necesitatea unei reacții imediate în vestiar.

„Sunt mândru de echipa mea. Am arătat atitudine, suntem alături de Etim. La cum am văzut echipa, am încredere că putem câștiga cele 6 etape. Chiar dacă scorul a fost acesta, sunt mândru de atitudine. Este un duș rece, dar cred că putem să o scoatem la capăt. Le transmit suporterilor că avem nevoie de ei la meciul cu Rapid. Îi așteptăm pe cei de la U Cluj la noi. La Etim a fost o mică neatenție.

Cu Dinamo am luat roșu, acum altul, deci trebuie să reglăm ceva. Am arătat atitudine și aștept să vorbesc cu băieții, să ne privim ochi în ochi. Simt că este momentul nostru, se poate, chiar dacă scorul acesta doare. Suntem acolo, simt că va fi bine. Le garantez suporterilor că așa va fi. Vom da totul și va fi totul diferit. Suntem acolo, ne batem la titlu și campionat. Stați liniștiți, mai sunt 6 meciuri“, a spus Vladimir Screciu.

ADVERTISEMENT

Cum s-au schimbat calculele la titlu după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Dacă Universitatea Craiova era văzută de mai toată lumea cu prima șansă la câștigarea titlului în acest sezon, datorită jocului prestat în sezonul regulat și mai ales a valorii lotului, lucrurile s-au schimbat semnificativ după înfrângerea categorică de la Cluj.

ADVERTISEMENT

cu 3 puncte peste formația pregătită de Filipe Coelho și au devenit acum favoriți să câștige pentru prima dată în istorie titlul. Totul depinde de ce vor face în ultimele 6 jocuri, fără să îi intereseze de rezultatele adversarelor.

ADVERTISEMENT

Situația nu s-a schimbat foarte mult nici pentru Craiova, deoarece oltenii sunt în continuare la mâna lor. Dacă vor câștiga toate jocurile până la final, ”juveții” se vor încorona campioni deoarece vor fi cel puțin la egalitate cu U Cluj, iar primul criteriu de departajare, daca nu există rotunjire, e numărul de puncte obținute în sezonul regulat. Iar ”alb-albaștrii” au intrat cu cele mai multe puncte în play-off.

Cum arată programul celor două până la finalul sezonului

. Rămâne de văzut dacă formația lui Cristiano Bergodi va putea menține strocul ridicat din play-off sau oltenii vor avea puterea să răstoarne această situație.

ADVERTISEMENT

O componentă importantă o reprezintă și programul jocurilor pentru cele două formații până la finalul sezonului, cu amendamentul că ambele vor juca în deplasare și în semifinalele Cupei României.

Program U Cluj

Dinamo – U Cluj (18 aprilie, etapa a 5-a)

FC Argeș – U Cluj (21 aprilie, semifinalele Cupei României)

CFR Cluj – U Cluj (25 aprilie, etapa a 6-a)

U Cluj – FC Argeș (2 mai, etapa a 7-a)

U Cluj – Rapid (9 mai, etapa a 8-a)

Universitatea Craiova – U Cluj (16 mai, etapa a 9-a)

U Cluj – Dinamo (23 mai, etapa a 10-a)

Program Universitatea Craiova