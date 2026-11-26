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Vladimir Screciu a fost eliminat în minutul 39 al meciului dintre Brighton şi Universitatea Craiova la o intrare dură asupra lui O’Reilly. , englezii reuşind să pună un avantaj de două goluri în prima jumătate de oră.

Screciu, eliminat după o intrare dură!

Fotbalistul Universităţii Craiova a avut o intrare pe glezna jucătorului de la Brighton, care s-a resimţit şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Matthias Jollenbeck a dat doar fault în prima fază, dar a fost chemat la VAR pentru a revedea faultul. Pe reluări se vede cum Screciu l-a călcat pe gleznă pe O’Reilly şi a scos imediat cartonaşul roşu.

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Pentru Vladimir Screciu s-a încheiat faza principală din Conference League. Jucătorul Universităţii Craiova nu va putea scăpa de două etape de suspendare şi va fi indisponibil cu Kairat Almaty şi FC Copenhaga, în ultimele două etape din faza grupelor.

Reacţia lui Balaj: „Atac întârziat, cu talpa”

Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK faza eliminării şi i-a dat dreptate „centralului” din Germania. Fostul mare arbitru român a declarat că atacul lui Screciu a fost unul întârziat, iar eliminarea, corectă:

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„Din păcate a fost un atac întârziat, cu talpa, direct pe piciorul adversarului, prin care a pus în pericol integritatea acestuia. Nu întâmplător a avut nevoie de îngrijiri medicale”, a spus Cristi Balaj pentru FANATIK.

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Osman a deschis scorul în minutul 3 pentru Brighton, echipă cu oltenii. De Cuyper a majorat avantajul în minutul 33, cu un şut plasat care l-a lăsat mască pe Laurenţiu Popescu.

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