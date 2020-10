Vladimir Screciu explică atuurile Craiovei în lupta la titlu: ”Spiritul oltenesc și foamea de fotbal”

Mijlocașul echipei Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, explică atuurile formației sa în lupta la titlu în acest sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul a revenit în Bănie în această vară, după o experiență nereușită de doi ani în fotbalul belgian, la RC Genk.

Perioada petrecută în Belgia a adus și un lucru bun pentru fotbalistul oltenilor, care a învățat să gătească pentru că acolo a locuit siungur.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atuurile Craiovei pentru un nou titlu, prezentate de Vladimir Screciu

”Am revenit pentru că mi-am dorit să vin acasă, să joc la echipa iubită și pentru că am o poftă nebună de fotbal. Am crescut cu spiritul de oltean, asta am învățat de la tatăl meu. După, am învățat iubirea pentru fotbalul oltean, iubirea pentru suporteri și dăruirea de oltean pe teren”, a declarat Screciu într-un interviu pentru revista LPF.

”Obiectivul meu este unul simplu, acela de a mă vedea campion cu Universitatea Craiova. După aceea, o să las totul să curgă de la sine. Depinde doar de mine felul în care îmi voi construi viitorul. Atuurile noastre în lupta la titlu sunt spiritul echipei, spiritul în care trăim în Oltenia și foamea de fotbal”, a explicat Vladimir Screciu atuurile Craiovei în lupta la titlu.

ADVERTISEMENT

”Nu pot spune că am un idol anume, încerc să mă inspir de la fotbaliștii mult mai experimentați decât mine. POate părea ciudat, dar sunt fascinat de Didier Drogb, chiar dacă el juca atacant, iar eu sunt mijlocaș sau fundaș. Îmi place personalitatea lui”, a mai spus fotbalistul oltenilor.

”Fotbalul este același și în pandemie, dar sunt trist pentru că îmi lipsesc suporterii. Acesta este cel mai mare dezavantaj pentru noi, fotbaliștii. Nu avem ce să facem și încercăm să ne obișnuim cu vremurile. Îmi doresc tare mult să se termine cât mai repede această poveste teribilă și suporterii să se întoarcă alături de noi”, a încheiat Screciu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul Cristiano Bergodi are probleme cu regula U21 înainte de meciul cu Dinamo București , iar italianul trebuie să găsească soluții până la ora derby-ului. FANATIK a aflat că primul nume care se va regăsi printre titulari este cel al lui Ștefan Baiaram, iar în linia de mijloc va fi folosit Vladimir Screciu, deși acesta nu se afla în planurile antrenorului.

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a șaptea, se va disputa duminică, 18 octombrie, de la 21:30, pe Arena Națională, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT