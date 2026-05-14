Vladimir Screciu, în extaz după triumful din Cupa României: „Vom lupta și pentru titlu! Mulți nu am prins Craiova Maxima”

U Cluj și Universitatea Craiova au fost echipele care s-au calificat în finala Cupei României Betano. Confruntarea dintre cele două formații s-a desfășurat sub semnul echilibrului, motiv pentru care a fost nevoie de reprize de prelungiri. Nici după cele 30 de minute suplimentare nu s-a făcut diferența pe tabelă, astfel că trofeul a fost decis la loviturile de departajare.

Vladimir Screciu, în extaz după triumful din Cupa României

Laurențiu Popescu a fost extrem de inspirat la loviturile de departajare și a apărat execuția lui Cristea, astfel că . , Vladimir Screciu s-a declarat fericit pentru câștigarea trofeului și a transmis că toți jucătorii sunt deja concentrați pentru finala din SuperLiga. Visul fundașului este realizarea eventului, mai ales că mulți dintre jucătorii din lot nu au prins perioada „Craiova Maxima”.

„Mă simt excelent, parcă Cupa trecută nu am mai pățit asta, să trăim așa până în ultimul moment. E ceva de nedescris, am reușit să ne îndeplinim obiectivul. De mâine încolo ne pregătim pentru ceea ce vor toţi, să câştigăm campionatul. Sperăm să le facem suporterilor cea mai mare bucurie, pentru că au suferit mult.

Mulți dintre noi nu am apucat Craiova Maxima. Vrem să trăim pe pielea noastră. Au fost emoții foarte mari, am avut tot timpul încredere în Popică, asta este datoria lui. Este o loterie, dar am câștigat”, a declarat Vladimir Scresciu, conform .

Nicușor Bancu visează la event

Nicușor Bancu a fost desemnat „omul meciului” în finala Cupei României disputată la Sibiu. Căpitanul oltenilor a transmis că primul obiectiv a fost îndeplinit, iar acum principalul focus va fi pe campionat. Universitatea Craiova, în cazul unei victorii în fața lui U Cluj în etapa a 9-a din play-off, poate deveni campioană după 35 de ani.

„Am muncit un an de zile pentru acest obiectiv, este primul din cele propuse. Toate gândurile sunt pentru duminică, pentru al doilea obiectiv. A fost un joc încâlcit, Clujul este o echipă bună, nu e uşor să joci contra lor. Pentru mine este a treia cupă, meritam acest trofeu. Sunt mândru de mine şi de echipa mea. Am câştigat un nou trofeu şi urmează încă unul duminică. Titlul este cel mai important trofeu pentru noi şi toată suflarea oltenească”, a declarat Nicușor Bancu.