Sport

Cine este superba brunetă cu care se iubește Vladimir Screciu. E o tânără cunoscută în Craiova

Ea este influencerița care are o relație sentimentală de lungă durată cu Vladimir Screciu. A câștigat un concurs extrem de apreciat, în Bănie, în anul 2025.
Alexa Serdan
01.10.2026 | 07:15
Cine este superba bruneta cu care se iubeste Vladimir Screciu E o tanara cunoscuta in Craiova
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Cine e iubita lui Vladimir Screciu. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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E sportiv, dar se cunosc puține detalii despre bruneta cu care se iubește. Vladimir Screciu s-a lăsat cucerit de o tânără superbă din Craiova cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cum o cheamă, de fapt, pe iubita lui.

Vladimir Screciu, relație cu o frumoasă brunetă

Vladimir Screciu (26 ani) este unul dintre fotbaliștii cu care Gică Hagi a surprins în meciul România – Bosnia, după ce anterior i-a mai acordat o șansă. A fost schimbarea pe care selecționerul a făcut-o la pauza partidei cu Suedia, terminată cu scorul de 2-1 în favoarea suedezilor. A intrat în locul lui Tudor Băluță.

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Jucătorul care are contract cu Universitatea Craiova l-a pus în mare dificultate pe antrenor în timpul unui interviu. Un reporter a vrut să știe dacă joacă fundaș au mijlocaș la echipa națională. Răspunsul nu a fost tocmai pe placul jurnalistului. Acum, toate privirile sunt orientate spre viața sentimentală a sportivului născut în Corabia, județul Olt.

Tânărul trăiește o frumoasă poveste de iubire de câțiva ani cu o tânără din Bănie. Vedeta se numește Mihaela Forghici și este cunoscută pe rețelele socializare drept Mia. Ea i-a fost alături la multe competiții sportive, dar și în vacanțe exclusiviste, cum ar fi cea petrecută în Mykonos, supranumită „insula miliardarilor”.

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Imaginile cu cei doi nu lipsesc din mediul virtual, în trecut vedeta fiind blondă. A trecut printr-o schimbare radicală de look și a devenit brunetă. În schimb, și-a păstrat formele fizice de invidiat pe care le etalează cu mare încredere în pozele în care apare în costum de baie. Iubita lui Vladimir Screciu este una dintre cele mai frumoase din Craiova.

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Pasiunea pe care Vladimir Screciu o împărtășește cu iubita sa

Trăsăturile fizice nu sunt singurele care o definesc pe iubita lui Vladimir Screciu, ci și ambiția. Mihaela Forghici deține un brand de haine pe care-l promovează intens în social media. Acesta pune la vânzare în general treninguri atât pentru doamne, cât și pentru domni. Mai mult decât atât, se declară ”mama” a 6 câini, având o mare pasiune și pentru pescuit.

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„Îmi place să pescuiesc. Mă duc la pește cu prietenii, vara. Îmi place mult și să mă plimb cu prietena. Mă joc, uneori, pe calculator, cu Mihăilă, cu Mitriță. Jucăm «Call of duty». Cred că Mitriță e cel mai bun. Alibec e cu altceva, cu «Counter-strike». Povești de la pescuit… Nu știu dacă sunt adevărate.

Mi s-a întâmplat de multe ori să nu prind nimic. E o pădure la vreo 20 de kilometri de Craiova, n-am nici semnal la telefon. Mă duc și cu prietena, avem și căței, îi lăsăm liberi prin natură. Există viață și fără semnal la telefon! Am și prieteni de la echipă cu care merg acolo, la pescuit”, spunea în urmă cu ceva vreme Vladimir Screciu, pentru gsp.ro.

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Concursul câștigat de partenera lui Vladimir Screciu

În urmă cu un an partenera lui Vladimir Screciu s-a făcut remarcată la o competiție organizată de Medlink Center. Evenimentul desfășurat la Rocca Hotel Boutique a reunit peste 150 de participante, printre care s-a numărat și partenera fotbalistului. Mihaela Forghici a reușit să câștige cea de-a cincea ediție „Best Lips in Town”.

Așadar, a fost selectată drept femeia cu cele mai frumoase buze din orașul Craiova. Evenimentul a fost o adevărată celebrare a feminității și a esteticii moderne. Prin urmare, toate concurentele au trebuit să respecte dress code-ul all black elegant. Ținutele lor au contribuit în felul acesta la o imagine de ansamblu sofisticată, cu accente glamour.

După încheierea acestei gale frumoasa brunetă a câștigat și mai multă popularitate. Și-a creat un nume în mediul online, unde postează adesea și unde le arată fanilor ultimele sale achiziții în materie de haine sau încălțăminte. În plus, împărtășește cu fanii diferite imagini din casa în care locuiește sau cu animalele de companie.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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