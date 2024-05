Vladimir Screciu la Euro? „Am trimis RMN-ul în Finlanda! Îl luăm în calcul pentru ultimul meci”

Vladimir Screciu s-a accidentat în ultima etapă a sezonului regulat în derby-ul Olteniei între FC U Craiova şi Universitatea Craiova, scor 1-2. Mijlocaşul defensiv trebuia să revină mai repede, dar au existat recidive şi .

Vladimir Screciu la Euro? „Am trimis RMN-ul în Finlanda! Îl luăm în calcul pentru meciul de baraj”

Mihai Rotaru a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că RMN-ul lui Vladimir Screciu va fi trimis în Finlanda, iar dacă doctorul de acolo îşi va da ok-ul, mijlocaşul va fi folosit în meciul de baraj:

“I-am făcut RMN-ul acum şi l-am trimis în Finlanda. Aşteptăm răspunsul doctorului. Cred că Screciu ar trebui să aibă ceva minute pentru a fi la Euro, dar îl luăm în calcul pentru meciul de baraj.

Aşteptăm răspunsul doctorilor. Există şanse să joace. Leziunea arată foarte bine, sunt şanse de aproape 100% să joace. Mai avem 12 zile până la meciul de baraj.

Cred că jucăm pe 26 mai barajul. Dar verdictul îl dă doctorul din Finlanda”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârţu: “Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea”

că i s-a interpretat greşit leziunea, acesta fiind şi motivul acestei absenţe îndelungate, iar din acest motiv jucătorul este foarte frustrat:

„Cu Mitriţă am vorbit aseară. Mi-a arătat o porţiune deasupra labei piciorului, un tendon la care are nişte probleme. Nu avea o siguranţă că va juca sau nu. Cred că rămâne incert şi pentru meciul cu Rapid.

Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea.

El are o leziune pe un tendon, nu musculară. El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse să aibă pentru Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”, a dezvăluit Sorin Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

