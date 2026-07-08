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Vladimir Screciu, lovitură pentru Universitatea Craiova! Cum ar putea arăta primul 11 la meciul tur cu ML Vitebsk. Exclusiv

Lovitură pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu ML Vitebsk. FANATIK a aflat că Vladimir Screciu nu a făcut deplasarea în Ungaria și vă prezintă echipa probabilă a oltenilor.
Cristi Coste, Tibi Cocora
08.07.2026 | 12:31
Vladimir Screciu lovitura pentru Universitatea Craiova Cum ar putea arata primul 11 la meciul tur cu ML Vitebsk Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN UNGARIA
Lovitură pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu ML Vitebsk.
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Universitatea Craiova este gata de debutul în preliminariile Ligii Campionilor, însă Filipe Coelho este nevoit să facă prima modificare importantă în echipă chiar înaintea duelului cu ML Vitebsk. FANATIK a aflat că Vladimir Screciu, unul dintre oamenii de bază ai oltenilor, nu a făcut deplasarea în Ungaria, iar staff-ul tehnic pregătește deja soluțiile pentru primul „11” al noului sezon.

Vladimir Screciu ratează duelul cu ML Vitebsk și ar putea lipsi și din Supercupă

Vladimir Screciu nu a făcut deplasarea alături de lotul Universității Craiova la Mezőkövesd și a rămas în Bănie, unde continuă programul de pregătire și recuperare după câteva probleme medicale apărute în ultimele zile.

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Din informațiile obținute de FANATIK, mijlocașul defensiv a acuzat o accidentare ușoară, iar staff-ul tehnic nu dorește să își asume niciun risc înaintea unui sezon extrem de încărcat. Tocmai din acest motiv, Screciu nu a fost inclus în lotul pentru confruntarea cu campioana Belarusului.

Mai mult, există șanse importante ca internaționalul român să fie menajat inclusiv la partida cu Universitatea Cluj, programată duminică, în Supercupa României, pe „Ion Oblemenco“. Oficialii clubului preferă ca acesta să revină pe teren doar în momentul în care va fi complet refăcut din punct de vedere fizic.

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Cum ar putea arăta primul „11” al Universității Craiova la Mezőkövesd

Absența lui Vladimir Screciu îl obligă pe Filipe Coelho să regândească formula de start pentru duelul cu ML Vitebsk. Din informațiile FANATIK, aceasta este echipa cu cele mai mari șanse să înceapă partida din Ungaria:

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Universitatea Craiova: Sava – Romanciuk, Stevanovic, Rus – Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu – Tavares, Baiaram, Assad.

O altă noutate importantă ar putea fi alegerea portarului. În cadrul clubului s-a discutat încă dinaintea începerii sezonului ca Răzvan Sava să fie titularul din cupele europene, în timp ce Laurențiu Popescu să apere în meciurile din competițiile interne. Dacă planul va fi respectat, Sava va debuta oficial în tricoul Universității Craiova chiar în preliminariile Ligii Campionilor.

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Totodată, primul meci oficial al sezonului ar putea aduce și debutul din primul minut al lui Heri Tavares, unul dintre transferurile realizate de Universitatea Craiova în această vară. Fotbalistul are șanse importante să fie folosit încă din start de Filipe Coelho, portughezul fiind mulțumit de modul în care acesta s-a integrat în perioada de pregătire.

Mihnea Rădulescu nu se află pe lista de Champions League a Universității Craiova

Universitatea Craiova a transmis către UEFA lotul cu care va aborda dubla împotriva campioanei Belarusului, iar o surpriză este absența lui Mihnea Rădulescu. Deși mijlocașul ofensiv se află în lotul oltenilor și este apt de joc după accidentarea la genunchi din sezonul precedent, acesta nu a fost inclus pe lista pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

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Pe lângă Mihnea Rădulescu, din lotul pentru această dublă lipsesc și Darius Fălcușan și Florin Gașpăr. În cazul celor doi, explicația este una ceva mai simplă. Conducerea clubului intenționează să îi împrumute în această perioadă de mercato, pentru ca aceștia să beneficieze de cât mai multe minute de joc și să continue procesul de dezvoltare.

În schimb, toate transferurile realizate în această vară sunt disponibile pentru debutul european. Alexandru Maxim, Răzvan Sava, Heri Tavares, Simon Elisor și Ronaldo Webster au fost înscriși și vor putea fi folosiți de Filipe Coelho în confruntarea cu ML Vitebsk.

Lotul trimis de Universitatea Craiova la UEFA este următorul:

  • Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava.
  • Fundași: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Adrian Rus.
  • Mijlocași: Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei și Ronaldo Webster.
  • Atacanți: Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor și Luca Băsceanu.
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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