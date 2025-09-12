Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”

Oltenii sunt pe primul loc în Superliga, iar fanii vor, în sfârșit, un titlu, dar Mirel Rădoi ar putea primi o veste proastă. Vladimir Screciu, unul dintre jucătorii de bază ai echipei din Bănie, ar putea fi vândut în următoarele zile.

ADVERTISEMENT

Vladimir Screciu poate prinde un transfer tare! Cine s-a interesat de mijlocașul Universității Craiova

Mircea Lucescu l-a răsplătit pentru evoluțiile bune cu o convocare la naționala de seniori a României, însă mijlocașul defensiv nu a prins minute pe teren.

De altfel, FANATIK a aflat că scouteri din Israel au venit să-l vadă pe Vladimir Screciu la meciurile echipei naționale. Maccabi Haifa a pus ochii pe mijlocașul român, care ar putea face pasul într-un campionat tare din afara României.

ADVERTISEMENT

„Noi, la FANATIK, avem niște informații că la partida din Cipru au venit oameni să-l vadă. Chiar credeau că o să joace. Screciu este foarte interesant pentru cei de la Maccabi Haifa. Le place profilul jucătorului, le place Screciu.

Să nu vă fie cu mirare dacă, în cele 10-11 zile care mai sunt până la închiderea perioadei de transferuri în Israel, Craiova îl va pierde pe Screciu”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce spun oficialii echipei din Bănie despre transferul lui Screciu

Pavel Badea, directorul Universității Craiova, recunoaște că pentru clubul din Bănie ar fi o problemă dacă Vladimir Screciu ar pleca, întrucât aduce multă calitate în zona de mijloc. Echipele din afara României îl monitorizează cu atenție, iar dacă nu pleacă în Israel, acolo unde fereastra de transferuri este încă deschisă, ar putea să o facă în iarnă sau chiar la vară.

ADVERTISEMENT

„Ar fi o lovitură pentru clubul nostru. Screciu este un jucător cu experiență, este un jucător cu multe calități și care dă greutate echipei noastre pe fază defensivă. De aceea, cred că următoarea perioadă, cei care se ocupă de managementul echipei Universitatea Craiova, să ia în considerare că pierderea lui Screciu poate fi o pierdere importantă pentru club și performanțele ar fi puse sub semnul întrebării sau greu de îndeplinit. De aceea, cred că Screciu va rămâne la Universitatea Craiova, cel puțin până în vară”, a precizat Pavel Badea, directorul de la Universitatea Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Oficialii din Israel au venit la București să-l vadă pe Screciu la treabă!

„Aveam informația pregătită despre Screciu, dar am profitat că am vorbeam cu domnul Badea. Există interes clar din partea celor de la Maccabi Haifa despre Vladimir Screciu. Voiau să vadă ce se întâmplă la echipa națională, voiau să-l vadă în amicalul cu Canada, s-au dus și în Cipru. Rămâne în picioare faptul că tipul de jucător Vladimir Screciu este pe placul israelienilor care îl caută. Ar fi o pierdere pentru Craiova, e o piesă clară din acel puzzle de prim 11”, a mai completat Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA.