Vladimir Screciu visează la o participare la Campionatul European: „Ar însemna foarte mult!”. Video

„Tricolorii mici” ai lui Florin Bratu vor juca pe 7 septembrie într-un amical împotriva Georgiei, iar Vladimir Screciu speră să facă o figură frumoasă, chiar dacă nu e vorba de o partidă oficială.

Vladimir Screciu, „veteranul” României U21

Mijlocașul central de 21 de ani este cel mai „vârstnic” fotbalist din lotul lui Florin Bratu, iar asta îl responsabilizează și mai mult pe Vladimir Screciu: „Mă simt foarte bine, sper că o să facem o figură destul de frumoasă în meciul de marți cu Georgia. Nu știam asta.

Nu mă surprinde și nu are nicio legătură cu ce o să se întâmple pe teren. Mă știu cu majoritatea dintre ei de la loturile naționale dar și pe ceilalți din Liga 1, apoi am avut timp să îi cunosc și pe ceilalți”.

Jucătorul celor de la Universitatea Craiova este evaluat conform transfermarkt la 600.000 de euro și mai are contract cu oltenii încă aproape patru ani, după ce a revenit de la Genk, unde a avut o perioadă de coșmar.

Vladimir Screciu, măcinat de accidentări la Genk: „M-au împiedicat foarte mult și nu am reușit să mă impun”

Vladimir Screciu s-a accidentat la doar două săptămâni de la transferul la Genk în 2018, iar ghinioanele s-au ținut de atunci lanț de el: „Experiența Belgia a fost destul de okay din punct de vedere al experienței, dar accidentările m-au împiedicat foarte mult. Am ajuns acolo și după două săptămâni am făcut o ruptură musculară”.

După ce mi-am revenit mi-am rupt glezna, am stat vreo cinci luni și apoi am avut vreo trei sau patru rupturi și nu am avut șansa să joc, să impun acolo. Am plecat împrumut la o echipă din liga a doua, a venit perioada cu COVID și în cele din urmă am decis să mă întorc acasă.

Chiar și în aceste condiții, Screciu a declarat că nu ar ezita să revină în Belgia dacă se va ivi o ofertă pe viitor: „Dacă aș mai avea o ofertă cu siguranță m-aș întoarce!”.

Cum a început fotbalul și ce își aduce aminte de la meciul de debut cu FCSB

Screciu a început fotbalul la Corabia, la fel ca marele Ion Oblemenco, datorită verișorilor lui, însă tatăl său nu a fost deloc de acord, deoarece neglija școala. Le-a făcut însă pe amândouă: „Am început să joc fotbal din cauza verișorilor mei. Erau la CS Corabia și ei m-au ambiționat foarte mult și m-am apucat și eu de fotbal. Ion Oblemenco e din Corabia. A fost o perioadă mai nasoală, pentru că tata nu prea mă lasă să mă duc la fotbal.

Nu prea îmi plăcea să mă duc la școală și nu aveam rezultatele dinainte să merg la fotbal, dar m-am ambiționat foarte mult și a fost bine și cu școala și cu fotbalul. Până la urmă îți alegi ce să faci în viață, iar dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva, le faci pe amândouă”.

Screciu și-a adus aminte de Gheorghe Mulțescu, antrenorul care l-a debutat la Craiova chiar în derby-ul cu FCSB: „Eram pe finalul meciului cu FCSB. Nea Gigi m-a chemat și mi-a spus că vrea să mă bage. Mă echipasem și trecuseră vreo zece minute și nu mi-a mai zis nimic. Dintr-odată m-a chemat. Era 2-1 pentru FCSB și am debutat”.

Activitate surprinzătoare pentru Screciu în cantonamentul echipei naționale

Vladimir Screciu are ca model mulți fotbaliști experimentați și are tot timpul o superstiție înainte de meciuri: „Mă inspir de la jucătorii experimentați. Mă uit la ei ce fac în timpul meciului. Am mai mulți jucători. Sunt un fotbalist superstițios. Mereu când intru pe teren intru cu piciorul drept”.

Jucătorul a găsit o modalitate prin care timpul petrecut în cantonament să treacă mult mai ușor și se joacă pe laptop în rețea cu prietenii săi: „Am laptopul cu mine și mă joc cu prietenii mei Call of Duty, mă uit la seriale, îmi place foarte mult”.

Vladimir Screciu are un singur obiectiv: calificarea la Campionatul European U21, unde mulți dintre jucătorii lui Florin Bratu nu au avut șansa să ajungă vreodată: „Ar însemna foarte mult pentru mine și pentru colegii mei, pentru că majoritatea dintre ei nu au avut parte de această oportunitate de a juca la EURO. Sperăm să facem o figură frumoasă”, a spus Vladimir Screciu pentru FRF TV.