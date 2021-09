Vladimir Tismăneanu, atac frontal la adresa președintelui Iohannis! „Nu s-a abătut cu o iotă de la teoria si practicile useliste”

Profesor de Științe Politice în Statele Unite ale Americii, , a criticat implicarea directă a șefului statului în actuala criză din coaliția de guvernare.

„Președintele Transformator s-a activizat: L-a apucat subit pofta sa fie presedinte-jucator.

Vladimir Tismăneanu, atac frontal la adresa președintelui Iohannis!

N-a intervenit sub nicio forma pe 10 august 2018 cand guvernul PSD gaza mii de protestatari pasnici. A tacut malc. Chitic.

A dat apoi un comunicat in coada de peste. Era ingrijorat, how else. Ba chiar si atent. Pentru mine, acela a fost momentul crucial, confirmarea celor mai negre presimtiri.

Atunci când dl Klaus Iohannis își începea vertiginoasa ascensiune uselista pe orbita politicii românești la varf, l-am numit un Relu Fenechiu cu nume german.

Născut din scenariul urzit la Grivco, dl Iohannis nu s-a abătut nici măcar cu o iotă de la teoria si practicile useliste.

Consiliat de geamănul Alexandru, sfetnicul lui Citu pe chestiuni de antisemitism, cade intr-o plasa propagandistica ieftina si plusează in direcția propagandei ruse despre Ucraina: Maidanul era de extremă dreapta, chiar fascist.

Suntem într-o farsă in care afacerea transformatorul a ajuns sa fie substanța unei președinții aflată într-o iremediabilă deriva. Pedagog de scoala noua, un Marius Chicos Rostogan cu nume german, fostul profesor de fizica din Sibiu este corigent la cateva materii: logica, etica, istoria.

Cu aspect de crucisator, cu instincte de cartita si emotii de frigider, plus o vanitate hipertrofiata, personajul a intrat acum pe fata într-un joc nefast pentru România.

Scrie ca USR PLUS s-ar fi compromis iremediabil prin faptul ca voteaza, împreuna cu detestabilul AUR, pentru demiterea lui micro Napoleon in transa.

Iese la atac unul din gemeni, cel care il consiliaza pe Citu in chestiuni de antisemitism, Celălalt fenechiu, instalat de dl Iohannis pe post de ambasador la Washington, face serviciile pentru care a fost trimis de… servicii. Ideologia epocii Iohannis? Transformatorismul.

Cu tot ceea ce inseamna acesta: oportunism, viclesug, venalitate, impostură, coruptie, clientelism, cinism si, mai ales, enorm de multa, asfixianta minciuna.

Fenechiu the Transformer: credit Radu Borza”, a notat Tismăneanu pe o rețea de socializare despre situația politică din România.

Vă readucem aminte că că noua alianţă între USR PLUS şi AUR riscă să compromită pachetul de reforme al coaliţiei de guvernare și reprezintă un afront la adresa românilor.