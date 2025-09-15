Vladislav Blănuță a dat nas în nas cu ultrașii lui Dinamo Kiev pe stradă! Ucrainenii nu l-au iertat, după scandalul provocat

, fanii formației din Ucraina atacându-l în repetate rânduri pe fotbalistul român. Recent, atacantul a fost abordat pe stradă de un grup de ultrași, care au ținut să îi transmită un mesaj extrem de clar.

Vladislav Blănuță, discuție dură cu fanii lui Dinamo Kiev

Presa din Ucraina relatează faptul că un grup de ultrași ai lui Dinamo Kiev l-au văzut întâmplător pe Vladislav Blănuță, iar aceștia nu au ratat oportunitatea de a-l lua la întrebări pe fotbalistul român, care a avut parte de o primire extrem de dură în Ucraina, din cauza mesajelor pro-ruse postate în trecut pe rețelele sociale.

„Ultrașii lui Dinamo i-au spus lui Blănuță tot ce cred despre el. Nu a putut să ofere un răspuns rezonabil la niciuna dintre întrebări. Cât despre Solovyov (n.r. propagandist rus, Blănuță a postat mesajele sale pe rețelele sociale), a spus că nu era vorba despre Ucraina, ci despre Moldova, dar nu a putut să răspundă cum trebuie.

Fanii i-au spus lui Blănuță că frați de-ai lor au murit în război. A fost întrebat despre discursul lui Putin, pe care soția sa l-a repostat. Răspunsul românului a fost ‘Era ceva despre copii…’. I-a fost explicat faptul că Putin ne omoară copiii. O femeie, care a fost martoră la discuție, l-a certat pe Blănuță și i-a spus să plece din Ucraina”, a transmis o sursă pentru site-ul . Concluzia fanilor ucraineni a fost una clară: „Nu înțelege ce a făcut, nu recunoaște că este vinovat”.

Vladislav Blănuță, primire extrem de dură la Dinamo Kiev

Fanii lui Dinamo Kiev au avut o reacție viscerală după ce au aflat că Vladislav Blănuță, fotbalist transferat în schimbul sumei de 2.6 milioane de euro, postase în trecut mesaje pro-ruse pe rețelele sociale. .

(2-2), din etapa a cincea a primei ligi din Ucraina, iar „primirea” de care a avut parte a fost una dură. Acesta a fost fluierat și huiduit, iar fanii au afișat un banner împotriva sa și au aruncat cu obiecte în zona băncii de rezerve.