Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus

Atacantul Vladislav Blănuță a plecat din Ucraina și ratează meciul lui Dinamo Kiev din Conference League. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
18.12.2025 | 10:30
Vladislav Blanuta a plecat de urgenta din Ucraina Ce se intampla cu romanul acuzat ca este prorus
De ce a plecat Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Presa din Ucraina a făcut un anunț important în dimineața zilei de joi, 18 decembrie. Atacantul Vladislav Blănuță a plecat de urgență de la Dinamo Kiev. Ce l-a determinat pe vârful român să părăsească Ucraina.

Anunțul ucrainenilor despre plecarea lui Blănuță de la Dinamo Kiev

Mercato din vara acestui an a venit cu un transfer total neașteptat, dar important. Dinamo Kiev le plătea celor de la FCU Craiova suma de 2,6 milioane de euro în schimbul tânărului atacant Vladislav Blănuță.

Fotbalistul, care a înscris primul său gol oficial pentru club luna trecută în Conference League, nu va juca joi seară contra armenilor de la Noah, în ultima etapă a fazei ligii competiției. Ucrainenii au anunțat ce se întâmplă cu el.

„Atacantul român al echipei Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță, va rata meciul împotriva echipei armene Noah. Fotbalistul a părăsit clubul și a plecat în România din motive familiale. Se știe că Blănuță are o soție însărcinată, așa că este foarte probabil să fi devenit tată”, au notat jurnaliștii de la sport.ua.

Ucrainenii n-au trecut încă peste scandalul creat de Blănuță

Despre Blănuță, jurnaliștii nu au ezitat să reamintească despre forma sa în cădere, dar și despre conținutul pro-rus pe care îl distribuia pe contul său de TikTok anterior transferului la Dinamo Kiev.

„La clubul din Kiev, Blănuță pierde competiția și în opt din ultimele zece meciuri nu a jucat niciun minut. În acest sezon, el a jucat 10 meciuri și a marcat un gol. Anterior, Blănuță a fost implicat într-un scandal – Vladislav era un susținător al conținutului rus, dovadă fiind repostările sale pe TikTok”, au mai notat ucrainenii.

Cine este Olivia, soția lui Vladislav Blănuță

Originar din Hîncești, Republica Moldova, Vladislav Blănuță are o frumoasă poveste de dragoste cu Olivia. Bruneta lucrează ca voluntar la Centrul Național Anticorupție, iar, pe rețelele de socializare, unde este urmărită de foarte mulți oameni, se descrie drept creatoare de conținut.

Cei doi s-au logodit pe 29 decembrie 2023, iar nunta a avut loc un an mai târziu. Încă de la descoperirea faptului că este însărcinată, cuplul a anunțat în mediul online că vor avea o fetiță.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
