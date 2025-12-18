Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus

ADVERTISEMENT

Presa din Ucraina a făcut un anunț important în dimineața zilei de joi, 18 decembrie. Atacantul Vladislav Blănuță a plecat de urgență de la Dinamo Kiev. Ce l-a determinat pe vârful român să părăsească Ucraina.

Anunțul ucrainenilor despre plecarea lui Blănuță de la Dinamo Kiev

Mercato din vara acestui an a venit cu un transfer total neașteptat, dar important. Dinamo Kiev le plătea celor de la FCU Craiova suma de 2,6 milioane de euro în schimbul tânărului atacant Vladislav Blănuță.

Fotbalistul, , nu va juca joi seară contra armenilor de la Noah, în ultima etapă a fazei ligii competiției. Ucrainenii au anunțat ce se întâmplă cu el.

„Atacantul român al echipei Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță, va rata meciul împotriva echipei armene Noah. Fotbalistul a părăsit clubul și a plecat în România din motive familiale. Se știe că Blănuță are o soție însărcinată, așa că este foarte probabil să fi devenit tată”, au notat jurnaliștii de la

Ucrainenii n-au trecut încă peste scandalul creat de Blănuță

Despre Blănuță, jurnaliștii nu au ezitat să reamintească despre , dar și despre anterior transferului la Dinamo Kiev.

„La clubul din Kiev, Blănuță pierde competiția și în opt din ultimele zece meciuri nu a jucat niciun minut. În acest sezon, el a jucat 10 meciuri și a marcat un gol. Anterior, Blănuță a fost implicat într-un scandal – Vladislav era un susținător al conținutului rus, dovadă fiind repostările sale pe TikTok”, au mai notat ucrainenii.

Cine este Olivia, soția lui Vladislav Blănuță

Originar din Hîncești, Republica Moldova, . Bruneta lucrează ca voluntar la Centrul Național Anticorupție, iar, pe rețelele de socializare, unde este urmărită de foarte mulți oameni, se descrie drept creatoare de conținut.

Cei doi s-au logodit pe 29 decembrie 2023, iar nunta a avut loc un an mai târziu. Încă de la descoperirea faptului că este însărcinată, cuplul a anunțat în mediul online că vor avea o fetiță.