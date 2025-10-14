Vladislav Blănuță a postat chitanța pe internet! Donație uriașă către Armata Ucrainei, după ce a fost acuzat că e pro-rus. Foto

Imediat după ce s-a transferat de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, , după ce pe contul său de TikTok au fost văzute mai multe postări controversate în acest sens.

Vladislav Blănuță a donat o sumă importantă pentru armata Ucrainei

La scurt timp, fotbalistul din Republica Moldova, care a ales să reprezinte România la nivel internațional, făcând deja acest lucru la nivel de U21, și s-a pus chiar problema ca el să fie pus pe liber,

În tot acest timp el a încercat să convingă că de fapt acele poziționări ale sale nu reflectă nici pe departe adevărul și că în realitate s-ar afla de partea ucrainenilor în acest război. Iar acum, pentru a demonstra acest lucru, a decis să facă o donație semnificativă către armata acestei țări. Este vorba despre suma de 700.000 de grivna, adică aproximativ 74.000 de lei.

Blănuță a postat dovada plății către Forțele Armate Ucrainene pe pagina sa de Instagram, alături de următorul mesaj:

„Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară – mai ales la nivel psihologic. Am fost acuzat de lucruri care nu definesc cine sunt. În urmă cu o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei, iar acum vreau să demonstrez că am vorbit serios. Nu încerc să cumpăr aprobarea nimănui – fac asta sincer și sunt mândru de asta”.

Mircea Lucescu a dat verdictul despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev

De ceva timp, spiritele s-au mai calmat puțin la Dinamo Kiev, vizavi de raportarea suporterilor la Vladislav Blănuță. Iar la această chestiune au contribuit foarte mult frații Surkis, cei care au arătat o anumită deschidere față de fotbalist.

El a fost folosit constant de antrenorul echipei în toată această perioadă și, în plus, a primit de la club o casă în care să locuiască, deși în contractul său era stipulat că trebuia să i se pună la dispoziție doar un apartament,

că este convins că patronii clubului vor face tot ce va fi necesar pentru ca această problemă să se rezolve definitiv, iar Blănuță să aibă parte de o ședere cât mai lipsită de frământări la echipa lor.

„(Va fi dat afară Blănuță de la Dinamo Kiev?) În niciun caz. Dinamo Kiev e un club extrem de serios. Frații Surkis sunt oameni de o corectitudine exemplară. Îl vor apăra până la capăt, după greșeala pe care el a făcut-o. E sub presiunea suporterilor. Și eu am fost sub presiune.

Cât am fost eu la Șahtior Donețk, au schimbat vreo 12 antrenori. Suporterii nu au uitat lucrul ăsta. Te țin într-o presiune permanentă. Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri. Nu îl dau afară. Timpul le aranjează pe toate.

Clubul îl va apăra cu siguranță. E un club serios, cu tradiție și experiență fantastică”, a spus Mircea Lucescu.