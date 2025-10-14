Sport

Vladislav Blănuță a postat chitanța pe internet! Donație uriașă către Armata Ucrainei, după ce a fost acuzat că e pro-rus. Foto

Vladislav Blănuță, gest superb după ce a fost acuzat în Ucraina că ar fi pro-rus! Câți bani a donat fotbalistul către armată
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.10.2025 | 20:39
Vladislav Blanuta a postat chitanta pe internet Donatie uriasa catre Armata Ucrainei dupa ce a fost acuzat ca e prorus Foto
ULTIMA ORĂ
Vladislav Blănuță, gest superb pentru armata ucraineană. Foto: Instagram

Imediat după ce s-a transferat de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, atacantul a fost acuzat de ucraineni că ar fi de partea agresorului rus în războiul dintre cele două țări, după ce pe contul său de TikTok au fost văzute mai multe postări controversate în acest sens.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță a donat o sumă importantă pentru armata Ucrainei

La scurt timp, fotbalistul din Republica Moldova, care a ales să reprezinte România la nivel internațional, făcând deja acest lucru la nivel de U21, a fost amenințat de suporterii echipei din capitala Ucrainei și s-a pus chiar problema ca el să fie pus pe liber, inclusiv patronul Igor Surkis intervenind în această discuție. 

În tot acest timp el a încercat să convingă că de fapt acele poziționări ale sale nu reflectă nici pe departe adevărul și că în realitate s-ar afla de partea ucrainenilor în acest război. Iar acum, pentru a demonstra acest lucru, a decis să facă o donație semnificativă către armata acestei țări. Este vorba despre suma de 700.000 de grivna, adică aproximativ 74.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Blănuță a postat dovada plății către Forțele Armate Ucrainene pe pagina sa de Instagram, alături de următorul mesaj:

„Mutarea mea în Ucraina nu a fost ușoară – mai ales la nivel psihologic. Am fost acuzat de lucruri care nu definesc cine sunt. În urmă cu o lună, mi-am exprimat public sprijinul pentru Forțele Armate ale Ucrainei, iar acum vreau să demonstrez că am vorbit serios. Nu încerc să cumpăr aprobarea nimănui – fac asta sincer și sunt mândru de asta”. 

ADVERTISEMENT
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când...
Digi24.ro
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
Vladislav Blănuță donație armata Ucrainei
Donația făcută de Vladislav Blănuță către Forțele Armate Ucrainene. Foto: Instagram

 

Mircea Lucescu a dat verdictul despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev

De ceva timp, spiritele s-au mai calmat puțin la Dinamo Kiev, vizavi de raportarea suporterilor la Vladislav Blănuță. Iar la această chestiune au contribuit foarte mult frații Surkis, cei care au arătat o anumită deschidere față de fotbalist.

ADVERTISEMENT
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul...
Digisport.ro
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc

El a fost folosit constant de antrenorul echipei în toată această perioadă și, în plus, a primit de la club o casă în care să locuiască, deși în contractul său era stipulat că trebuia să i se pună la dispoziție doar un apartament, după cum FANATIK a informat în exclusivitate recent. 

Acest lucru l-a determinat pe Mircea Lucescu, fost antrenor la Dinamo Kiev, să spună la FANATIK SUPERLIGA că este convins că patronii clubului vor face tot ce va fi necesar pentru ca această problemă să se rezolve definitiv, iar Blănuță să aibă parte de o ședere cât mai lipsită de frământări la echipa lor.

ADVERTISEMENT

„(Va fi dat afară Blănuță de la Dinamo Kiev?) În niciun caz. Dinamo Kiev e un club extrem de serios. Frații Surkis sunt oameni de o corectitudine exemplară. Îl vor apăra până la capăt, după greșeala pe care el a făcut-o. E sub presiunea suporterilor. Și eu am fost sub presiune.

Cât am fost eu la Șahtior Donețk, au schimbat vreo 12 antrenori. Suporterii nu au uitat lucrul ăsta. Te țin într-o presiune permanentă. Singurul lucru pe care trebuie să îl facă e să marcheze goluri. Nu îl dau afară. Timpul le aranjează pe toate.

Clubul îl va apăra cu siguranță. E un club serios, cu tradiție și experiență fantastică”, a spus Mircea Lucescu.

Surpriză uriașă! Jucătorul FCSB, titular după 7 luni la națională chiar în meciul...
Fanatik
Surpriză uriașă! Jucătorul FCSB, titular după 7 luni la națională chiar în meciul decisiv pentru calificarea la Mondial. Repriză de coșmar
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open....
Fanatik
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Veste teribilă pentru Dinamo! Alex Musi, accidentare horror la națională după o intrare...
Fanatik
Veste teribilă pentru Dinamo! Alex Musi, accidentare horror la națională după o intrare criminală. Decizie uluitoare a arbitrului. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Mircea Lucescu 'i-a dat peste nas' lui Bogdan Cosmescu: 'Nu poți să faci...
iamsport.ro
Mircea Lucescu 'i-a dat peste nas' lui Bogdan Cosmescu: 'Nu poți să faci asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!