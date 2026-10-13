Sport

Vladislav Blănuță a renăscut! Două goluri în două meciuri și atacă promovarea. Video

Gabriel Neagu
13.10.2026 | 08:46
Vladislav Blanuta a renascut Doua goluri in doua meciuri si ataca promovarea Video
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Vladislav Blănuță a marcat în meciul din Liga 2 a Poloniei dintre Stal Rzeszow și Lechia Gdansk. sursa foto: profimedia
Vladislav Blănuță a revenit în formă și a înscris în două meciuri consecutive pentru Lechia Gdansk. Echipa atacantului român pare să facă un pas important în lupta pentru revenirea în prima ligă.
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Vladislav Blănuță a marcat al doilea gol consecutiv pentru Lechia Gdansk, în partida contra lui Stal Rzeszow, în Liga 2 din Polonia. Atacantul român pare să revină în formă bună după problemele avute la Dinamo Kiev. După instalarea lui Igor Kostyuk, fotbalistul a jucat doar 4 minute pentru echipa din Capitala Ucrainei.

Vladislav Blănuță a marcat din nou pentru Lechia Gdansk

În etapa 10 din Liga 2 a Poloniei, Lechia Gdansk, echipa lui Vladislav Blănuță, a învins pe Stal Rzeszow, 2-1. Trupa proaspăt retrogradată în eșalonul secund a dominat începutul partidei și a deschis scorul după mai multe minute de presiune la poarta lui Stal.

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În minutul 36, Dodaj a blocat o minge trimisă de gazde și aceasta a ajuns la Shakh. Puși pe contraatac, jucătorii lui Lechia Gdansk au profitat de apărarea dezorganizată a lui Stal Rzeszow. Shakh i-a pasat la marginea careului lui Vladislav Blănuță. Românul a preluat balonul, a avansat și a șutat plasat spre colțul lung, reușind să puncteze.

4 minute mai târziu, Lechia a ratat o lovitură de la 11 metri, prin Naugebauer. În continuarea fazei, Beskorovaynyi a marcat și a mărit avantajul. Stal Rzeszow a redus din diferență, în mintul 76, prin Buksa, dar nu a reușit să restabilească egalitatea. Cu această victorie, Lechia Gdansk a acumulat 16 puncte și se află pe locul 4, la doar un punct în spatele ocupantei poziției secunde, Polonia Varșovia.

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Vladislav Blănuță pare să își fi revenit după perioada dezastruoasă petrecută în curtea celor de la Dinamo Kiev. Pentru Lechia Gdansk, a reușit 2 goluri în ultimele 2 partide disputate: împotriva lui Stal Mielec (7-1) și Stal Rzeszow (2-1).

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Vladislav Blănuță a plecat „pe ușa din spate” de la Dinamo Kiev

În vara anului 2025, atacantul român a fost cumpărat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova. Ajuns în curtea fostei echipe antrenate de Mircea Lucescu, Vladislav Blănuță a intrat în colimatorul fanilor după ce au descoperit că românul a distribuit mai multe postări de susținere a Rusiei în războiul din Ucraina. Nucleul dur al fanilor a cerut desfacerea contractului său de urgență. Totuși, Blănuță a rămas la echipă și a ajuns la pace cu suporterii după ce a donat 700.000 de grivne (echivalentul a 74.000 de lei) armatei ucrainene.

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Românul nu a scăpat de probleme, deși primise undă verde de la fani să continue la Dinamo Kiev. Sub comanda lui Oleksandr Shovkovskyi, antrenorul care a început sezonul pe banca echipei din Capitală, Blănuță a jucat 10 meciuri și a marcat un gol, împotriva celor de la Zrinjski Mostar, în Conference League (6-0). Tehnicianul a fost demis la finalul lunii noiembrie și banca tehnică a lui Dinamo Kiev a fost preluată de Igor Kostyuk. Noul antrenor nu i-a oferit credit lui Vladislav Blănuță. Atacantul a mai jucat doar 4 minute, contra lui LNZ Cherkasy (0-0). Clubul a decis să se despartă de el, în august, după ce a plecat acasă și nu s-a prezentat la antrenament.

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