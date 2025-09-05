Vladislav Blănuță, amenințat direct de Igor Surkis după acuzele că ar fi pro-rus: „Asta e decizia mea finală!”

La scurt timp după perfectarea mutării, , atacantul cu origini în Republica Moldova , bineînțeles în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Igor Surkis, reacție fermă în scandalul care îl are în centru pe Vladislav Blănuță, proaspăt transferat de Dinamo Kiev

În primă fază, clubul din capitala Ucrainei i-a luat apărarea fotbalistului și a transmis că nu se pune problema ca el să fie în prezent de partea rușilor. De asemenea, s-a punctat că el a înțeles perfect noul context în care se află și și-a prezentat scuzele pentru acele episoade din trecut.

„De îndată ce a devenit cunoscut un anumit conținut inacceptabil de pe rețelele sociale legat de fotbalist, clubul a efectuat o inspecție și a început noi negocieri cu jucătorul.

Acesta și-a confirmat poziția pro-ucraineană și și-a recunoscut greșelile din trecut. Vladislav înțelege acum situația reală dincolo de cuvinte, adoptă o poziție complet pro-ucraineană și este mândru de oportunitatea de a juca în Ucraina”, au transmis cei de la Dinamo Kiev.

De asemenea, ulterior, Blănuță a postat pe Instagram un clip video în care își arată susținerea totală pentru cauza ucraineană, chestiune care a fost distribuită și de cei de la Dinamo Kiev prin intermediul canalelor lor oficiale de comunicare.

„Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”, a spus el.

Ce a transmis patronul clubului: „Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu. Asta e decizia mea finală”

După ceva timp însă a apărut în ecuație și Igor Surkis. Patronul echipei a explicat că așteaptă acum ca jucătorul să ajungă în Ucraina pentru a-i oferi personal explicații vizavi de acest subiect extrem de sensibil. În cazul în care ele vor fi convingătoare, atunci atacantul va rămâne la noua formație. În caz contrar, va trebui să plece.

„Să așteptăm și să-l ascultăm. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea, ce are de spus despre asta. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală”, a spus Surkis, potrivit jurnaliștilor ucraineni de la