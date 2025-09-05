Sport

Vladislav Blănuță, amenințat direct de Igor Surkis după acuzele că ar fi pro-rus: „Asta e decizia mea finală!”

Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, a intervenit în scandalul provocat de Vladislav Blănuță la scurt timp după ce s-a transferat în Ucraina de la FCU Craiova
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.09.2025 | 09:00
Vladislav Blanuta amenintat direct de Igor Surkis dupa acuzele ca ar fi prorus Asta e decizia mea finala
ULTIMA ORĂ
Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev. Foto: Hepta

La scurt timp după perfectarea mutării, vizavi de care impresarul care a intermediat afacerea a oferit toate detaliile în exclusivitate pentru FANATIK, atacantul cu origini în Republica Moldova a fost acuzat că de-a lungul timpului a postat pe rețelele de socializare mai multe clipuri video cu un propagandist al lui Vladimir Putin, bineînțeles în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

ADVERTISEMENT

Igor Surkis, reacție fermă în scandalul care îl are în centru pe Vladislav Blănuță, proaspăt transferat de Dinamo Kiev

În primă fază, clubul din capitala Ucrainei i-a luat apărarea fotbalistului și a transmis că nu se pune problema ca el să fie în prezent de partea rușilor. De asemenea, s-a punctat că el a înțeles perfect noul context în care se află și și-a prezentat scuzele pentru acele episoade din trecut.

„De îndată ce a devenit cunoscut un anumit conținut inacceptabil de pe rețelele sociale legat de fotbalist, clubul a efectuat o inspecție și a început noi negocieri cu jucătorul.

ADVERTISEMENT

Acesta și-a confirmat poziția pro-ucraineană și și-a recunoscut greșelile din trecut. Vladislav înțelege acum situația reală dincolo de cuvinte, adoptă o poziție complet pro-ucraineană și este mândru de oportunitatea de a juca în Ucraina”, au transmis cei de la Dinamo Kiev.

De asemenea, ulterior, Blănuță a postat pe Instagram un clip video în care își arată susținerea totală pentru cauza ucraineană, chestiune care a fost distribuită și de cei de la Dinamo Kiev prin intermediul canalelor lor oficiale de comunicare.

ADVERTISEMENT
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO....
Digi24.ro
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon

„Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”, a spus el.

ADVERTISEMENT
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digisport.ro
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri

Ce a transmis patronul clubului: „Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu. Asta e decizia mea finală”

După ceva timp însă a apărut în ecuație și Igor Surkis. Patronul echipei a explicat că așteaptă acum ca jucătorul să ajungă în Ucraina pentru a-i oferi personal explicații vizavi de acest subiect extrem de sensibil. În cazul în care ele vor fi convingătoare, atunci atacantul va rămâne la noua formație. În caz contrar, va trebui să plece.

„Să așteptăm și să-l ascultăm. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea, ce are de spus despre asta. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală”, a spus Surkis, potrivit jurnaliștilor ucraineni de la Champion. 

ADVERTISEMENT
Dinamo, afectată de pauza pentru meciurile echipei naționale!? „E bine pentru jucătorii tineri!”
Fanatik
Dinamo, afectată de pauza pentru meciurile echipei naționale!? „E bine pentru jucătorii tineri!”
Primii adversari ai lui FCSB din Europa League se întăresc serios! Olandezii de...
Fanatik
Primii adversari ai lui FCSB din Europa League se întăresc serios! Olandezii de la Go Ahead Eagles au transferat din Anglia și de la fosta echipă a lui Adrian Mazilu
Messi magia! Starul Argentinei s-a despărțit în lacrimi de publicul argentinian cu o...
Fanatik
Messi magia! Starul Argentinei s-a despărțit în lacrimi de publicul argentinian cu o prestație de gală
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt...
iamsport.ro
Dream team! CFR Cluj vrea să mai aducă un star francez lângă Kurt Zouma
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!