Trecut pe linie moartă de Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță și-a găsit o nouă echipă: „Clubul a făcut alegerea. Va pleca!”

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Vladislav Blănuță (24 de ani) este gata să o părăsească pe Dinamo Kiev după aproape un an. Atacantul român nu i-a convins pe ucraineni și este foarte aproape să semneze cu o nouă formație. Ce a scris presa din străinătate despre posibila sa nouă destinație.

Vladislav Blănuță o părăsește pe Dinamo Kiev

după ce a părăsit cantonamentul celor de la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță caută acum să schimbe echipa. Presa din Ucraina a scris deja că atacantul român ar urma să fie cedat sub formă de împrumut la Lechia Gdansk, ocupanta locului 16 din eșalonul secund al Poloniei. Mutarea ar presupune un contract doar pe un an, el fiind legat de Dinamo Kiev până în 2030.

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„Dinamo le-a propus celor de la Lechia să-i împrumute pe Supryaga sau Blănuță. Clubul a făcut alegerea. Atacantul lui Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță, va pleca, cel mai probabil, de la club în perioada următoare. Dinamo Kiev i-a propus clubului polonez Lechia Gdansk, cu care are relații bune, să îl împrumute fie pe Blănuță, fie pe Vladislav Supryaga.

Conducerea și staff-ul tehnic al formației din Gdansk l-au ales pe atacantul român. Antrenorul principal al echipei, Igor Kostyuk, nu mai contează pe atacantul român. Contractul românului cu Dinamo Kiev este valabil până în vara anului 2030”, notează f Formația din Gdansk a evoluat sezonul trecut în prima ligă poloneză, însă a retrogradat la finalul stagiunii. Acum, Lechia a obținut o singură victorie, o remiză și a suferit trei înfrângeri în primele cinci etape.

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Dinamo Kiev îl taxează pe Vladislav Blănuță

Revenirea jucătorului în România a înfuriat conducerea lui Dinamo Kiev. Drept consecință, . „Dinamo îl amendează fie cu cea mai mare parte din salariu, fie i-l taie în totalitate. El nu se mai întoarce aici”, a spus jurnalistul Ihor Burbas. Anterior, în această vară, Vladislav Blănuță s-a aflat și în atenția celor de la Dinamo.

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