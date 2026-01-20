Vladislav Blănuță, la Dinamo din vară?! Ultimele detalii din „telenovela” transferului atacantului: „Putem ajunge repede la o înțelegere”

ADVERTISEMENT

Mutarea lui Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev la Dinamo București este una extrem de problematică. Șefii clubului din SuperLiga și-l doresc pe atacant, însă totul depinde acum de răspunsul FIFA privind situația juridică a fostului internațional de tineret. Ce planuri are Dinamo pentru la vară cu acest jucător extrem de promițător.

Care sunt șansele ca Vladislav Blănuță să vină din iarnă la Dinamo din vară: „Putem ajunge repede la o înțelegere”

Invitat marți, 20 ianuarie 2026 la FANATIK DINAMO, Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al formației aflată pe locul 3 în SuperLiga, a oferit noi detalii în ceea ce privește transferul lui Vladislav Blănuță la echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Oficialul „câinilor” recunoaște că Dinamo nu a renunțat la acest transfer, însă sunt probleme mari de ordin juridic. Regulamentul în vigoare spune că un fotbalist se poate transfera într-un sezon la cel mult 3 cluburi. În același timp, el are drept de joc doar pentru două dintre ele. . Astfel, teoretic, atacantul nu mai are drept de joc în actuala stagiune la altă formație.

„Noi, cumva, tatonăm și încercăm să ne luăm toate informațiile. Nu e ceva nou cu Blănuța pentru că este un alt jucător la care dacă s-ar găsi prin intermediul FIFA, ce vorbeam, posibilitatea să joace și în acest sezon la altă echipă, ar fi un mare câștig pentru voi.

Da, de asta noi cumva tatonăm și încercăm să ne luăm toate informațiile. Dar de asta nici nu avansează nimic foarte concret pentru că e o speță foarte complicată și nu depinde.. Adică noi putem ajunge la o înțelegere, cred că destul de repede, și cu Dinamo Kiev și cu jucătorul. Aici e o discuție poate mai separată, dar dacă nu vom primi ok-ul de la Federația ucraineană..”, explică Mihalescu.

În cazul în care situația lui Blănuță se va clarifica și va primi drept de joc, el ar putea ajunge mult mai repede în România.„(n.r. Dacă ați avea ok-ul că ar putea să joace, lucrurile s-ar rezolva mult mai repede) Cred că ar fi mai multe șanse, ar crește șansele să se realizeze mai repede.

Dar nefiind, neexistând o claritate aici, cumva sunt niște discuții în timp ce așteptăm răspunsurile de acolo și în momentul când vor veni răspunsurile, sper să nu vină prea târziu, atunci putem accelera, știind clar că am lucrat până atunci ca distanța dintre ce vrem noi și ce vor ei să fie mică”.

Ce se va întâmpla din vară cu Vladislav Blănuță. Care sunt planurile lui Dinamo

până la finalul acestui mercato de iarnă, care se încheie pe 9 februarie, jucătorul poate ajunge în România la vară. Explicațiile oficialului din „Ștefan cel Mare”.

„Pentru noi da, depinde mult ce se va întâmpla cu el, pentru că nu știu cât va juca acolo, cât va fi implicat în ce se întâmplă acolo. Și în același timp nu știu cât va reprezenta Dinamo pentru el o variantă vara viitoare.

Acum există o conjunctură de care încercăm să profităm. Dar pe viitor nu știm. Știu că și atunci când el a plecat în Ucraina avea ambiții să câștige bani mulți în alte campionate. Cumva s-a îndeplinit partea asta financiară pe care și-o dorea, dar poate fotbalistic nu a fost cea mai bună decizie”, a mai adăugat Mihalescu.