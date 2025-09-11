Sport

Vladislav Blănuță, mesaj pentru familia Mititelu, după ce FC U Craiova a fost exclusă de FRF din toate competițiile

Vladislav Blănuță nu a uitat de FC U Craiova după ce s-a transferat în Ucraina. Ce mesaj a postat atacantul român după ce oltenii au fost sancționați de FRF.
Alex Bodnariu
11.09.2025 | 10:45
Vladislav Blanuta mesaj pentru familia Mititelu dupa ce FC U Craiova a fost exclusa de FRF din toate competitiile
Vladislav Blănuță a reacționat după ce FC U Craiova a fost exclusă din toate competițiile. Mesaj pentru familia Mititelu. „Vor readuce clubul la cel mai înalt nivel”

FC Universitatea Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, a fost exclusă din toate competițiile din cauza unor restanțe uriașe, iar viitorul clubului este incert. Vladislav Blănuță, jucătorul vândut recent de gruparea din Bănie în Ucraina, la Dinamo Kiev, a ținut să le transmită un mesaj special foștilor colegi.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță a prins transferul mult dorit

După luni întregi în care s-a vorbit despre viitorul atacantului cu dublă cetățenie, română și moldoveană, Vladislav Blănuță a fost vândut de Adrian Mititelu în Ucraina, la Dinamo Kiev. Vârful nu a fost primit prea bine la noua echipă, după ce fanii au observat mesajele pro-ruse distribuite de fotbalist pe social media, însă speră să se revanșeze pe teren, cu goluri și pase decisive.

Blănuță, mesaj pentru Adrian Mititelu după ce FC U Craiova a fost exclusă din toate competițiile

La câteva zile după ce transferul în Ucraina s-a oficializat, Vladislav Blănuță a ținut să transmită un mesaj de mulțumire fostei sale echipe. Situația de la FC U Craiova este extrem de complicată, însă Blănuță e sigur că Adrian Mititelu va scoate din nou clubul din groapă.

ADVERTISEMENT

„Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru tot sprijinul, încurajările și amintirile pe care mi le-ați oferit în timpul petrecut la @fcucraiovaofficial.

A fost o onoare să joc și să fac parte din această familie mare. Sunt recunoscător acestui club, pentru șansa oferită de a evolua în prima ligă a României și de a cunoaște suporterii adevărați care au fost alături de noi la bine și la rău.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Au fost momente frumoase și mai puțin plăcute, dar împreună am încercat să luptăm până la final și să obținem rezultatele dorite. Chiar dacă, la momentul actual, clubul parcurge o perioadă mai grea, sunt sigur că echipa, împreună cu suporterii și familia Mititelu, vor readuce clubul la cel mai înalt nivel, acolo unde le este locul! Vă mulțumesc, FCU 1948!”, a scris Vladislav Blănuță pe social media.

ADVERTISEMENT
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să...
Digisport.ro
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Universitatea Craiova, super veste de la UEFA! Oltenii au scăpat de suspendare! Ce...
Fanatik
Universitatea Craiova, super veste de la UEFA! Oltenii au scăpat de suspendare! Ce s-a întâmplat cu crainicul eliminat cu Başakșehir, Toni Sorică. Exclusiv
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un...
Fanatik
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv
Campionul mondial din 2018 și-a anunțat retragerea! A scris istorie pentru un club...
Fanatik
Campionul mondial din 2018 și-a anunțat retragerea! A scris istorie pentru un club important din Europa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Jignit de Lucescu, Banciu a venit cu replica: 'Un nou selecționer va îmbrăca...
iamsport.ro
Jignit de Lucescu, Banciu a venit cu replica: 'Un nou selecționer va îmbrăca haina naționalei săptămâna viitoare! A rămas cu frazele din vremea dictaturii lui Ioan Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!