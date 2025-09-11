Vladislav Blănuță, mesaj pentru familia Mititelu, după ce FC U Craiova a fost exclusă de FRF din toate competițiile

din cauza unor restanțe uriașe, iar viitorul clubului este incert. Vladislav Blănuță, jucătorul vândut recent de gruparea din Bănie în Ucraina, la Dinamo Kiev, a ținut să le transmită un mesaj special foștilor colegi.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță a prins transferul mult dorit

După luni întregi în care s-a vorbit despre viitorul atacantului cu dublă cetățenie, română și moldoveană, Vladislav Blănuță a fost vândut de Adrian Mititelu în Ucraina, la Dinamo Kiev. V , însă speră să se revanșeze pe teren, cu goluri și pase decisive.

Blănuță, mesaj pentru Adrian Mititelu după ce FC U Craiova a fost exclusă din toate competițiile

La câteva zile după ce transferul în Ucraina s-a oficializat, Vladislav Blănuță a ținut să transmită un mesaj de mulțumire fostei sale echipe. Situația de la FC U Craiova este extrem de complicată, însă Blănuță e sigur că Adrian Mititelu va scoate din nou clubul din groapă.

ADVERTISEMENT

„Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru tot sprijinul, încurajările și amintirile pe care mi le-ați oferit în timpul petrecut la @fcucraiovaofficial.

A fost o onoare să joc și să fac parte din această familie mare. Sunt recunoscător acestui club, pentru șansa oferită de a evolua în prima ligă a României și de a cunoaște suporterii adevărați care au fost alături de noi la bine și la rău.

ADVERTISEMENT

Au fost momente frumoase și mai puțin plăcute, dar împreună am încercat să luptăm până la final și să obținem rezultatele dorite. Chiar dacă, la momentul actual, clubul parcurge o perioadă mai grea, sunt sigur că echipa, împreună cu suporterii și familia Mititelu, vor readuce clubul la cel mai înalt nivel, acolo unde le este locul! Vă mulțumesc, FCU 1948!”, a scris Vladislav Blănuță pe social media.