Vladislav Blănuță nu a prins nici măcar un minut după ce Igor Kostyuk a fost numit pe banca lui Dinamo Kiev, însă atacantul va face deplasarea alături de echipă pentru cantonamentul din Turcia. Fostul internațional de tineret este dorit de Dinamo București, însă ar putea juca pentru „câini” în acest sezon doar în cazul în care FIFA va acorda o derogare.

Vladislav Blănuță pleacă în Turcia cu echipa! Decizie surprinzătoare a lui Dinamo Kiev

Deși presa din Ucraina a anunțat în această săptămână că Vladislav Blănuță nu va face deplasarea alături de Dinamo Kiev pentru cantonamentul din Turcia, clubul l-a inclus pe fotbalistul român în lot. Campioana Ucrainei a plecat joi în „Țara Semilunii”, unde va disputa nu mai puțin de 6 meciuri amicale.

„După ce a petrecut câteva zile la Kiev, după revenirea din vacanță, delegația lui Dinamo – jucători, staff tehnic și staff administrativ – a plecat în Turcia pentru un cantonament. 32 de jucători se vor pregăti pentru reluarea sezonului 2025-2026 și pentru meciurile din campionat și Cupa Ucrainei.

Portari: Ignatenko, Morgun, Nescheret, Surkis;

Fundași: Bilovar, Vivcharenko, Dubinchak, Zakharchenko, Karavaev, Korobov, Mykhavko, Popov, Tymchyk, Thiare;

Mijlocaşi: Brazhko, Buyalsky, Voloshyn, Diallo, Kabayev, Mykhailenko, Ogundana, Osypenko, Pikhalyonok, Redushko, Rubchinsky, Shaparenko, Yarmolenko, Yatsyk;

Atacanţi: Blănuţă, Gerych, Guerrero, Ponomarenko

Momentan, sunt cunoscute șase meciuri amicale pe care ‘alb-albaștrii’ le vor disputa pe tărâm turcesc. Programul ar putea suferi modificări. Primul meci oficial din 2026 al echipei pregătite de Igor Kostyuk va avea loc în jurul datei de 21 februarie, pe teren propriu contra lui Rukh Lvov”, a anunțat clubul ucrainean pe .

Dinamo București, ofertă scrisă pentru Vladislav Blănuță

Dinamo București a înaintat o ofertă scrisă celor de la Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță, . „Câinii” ar dori ca atacantul să ajungă la echipă încă din această iarnă, însă e posibil ca acesta să nu aibă drept de joc.

Blănuță a evoluat deja pentru două formații în acest sezon, FC U Craiova și Dinamo Kiev, iar . Faptul că gruparea patronată de Adrian Mititelu a fost exclusă de FRF din Liga 3 ar putea să joace un rol într-o eventuală decizie a forului mondial.

Ce realizări a avut Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a fost unul extrem de controversat, deoarece . Afectat și de această situație, fostul jucător de la U Cluj nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Blănuță a evoluat în 10 partide în toate competițiile, reușind să marcheze un singur gol, în succesul cu 6-0 din Conference League contra celor de la Zrinjski. Ultimul său meci la Dinamo Kiev a fost cel cu LNZ Cherkasy (0-1), disputat pe 9 noiembrie. După numirea noului antrenor, Igor Kostyuk, atacantul român nu a mai prins niciun minut.