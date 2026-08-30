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Calvarul lui Vladislav Blănuță a luat sfârșit odată cu plecarea de la Dinamo Kiev, acolo unde a prins foarte puține minute și a fost contestat vehement de fani din cauza unor postări pro-ruse pe care le-a distribuit pe rețelele sociale. Jucătorul a fost deja prezentat la noua formație și speră să-și relanseze cariera.

Lechia Gdansk l-a prezentat pe Vladislav Blănuță

Deși pentru viitorul lui Vladislav Blănuță, acesta a ajuns în cele din urmă în liga a doua din Polonia. Atacantul va evolua la echipa Lechia Gdansk, care l-a prezentat oficial.

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”Vladislav Blănuță a devenit noul jucător al Lechiei Gdansk. Atacantul român în vârstă de 24 de ani a fost adus de la Dinamo Kiev. Contractul său va fi valabil până la 30 iunie 2031. Bine ai venit”, a anunțat gruparea poloneză pe rețelele de socializare.

Nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk został Vladislav Blănuță. 24-letni rumuński napastnik dołącza do Biało-Zielonych z Dynama Kijów. Jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku. Witamy! ⚪️🟢 WIĘCEJ: — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA)

Din informațiile FANATIK, Lechia Gdansk a plătit 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Blănuță, iar acesta va primi un salariu anual de 520.000 de euro, identic cu cel pe care l-a încasat la Dinamo Kiev.

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Cum s-a păcălit Adrian Mititelu

În vara anului trecut, Vladislav Blănuță era achiziționat de Dinamo Kiev de la FC U Craiova în schimbul a 2.000.000 de euro. În contract era trecută și o clauză conform căreia oltenii ar fi urmat să primească 20% din bani dacă ucrainenii îl vindeau pe jucător pentru mai mult de 1,5 milioane de euro.

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Acest lucru nu s-a întâmplat spre disperarea lui Adrian Mititelu. Patronul FC U Craiova a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că și regretă că nu a ales o altă variantă în urmă cu un an.

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”Îmi pare rău că nu l-am dat la Rakow în Polonia pe două milioane de euro. Data viitoare o să fiu mai atent la clauzele din contract. M-au păcălit ucrainenii. Sunt sigur că el își poate relansa cariera și va ajunge la un nivel înalt”, a declarat Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Blănuță a fost dorit de Dinamo

Încercând să profite de situația delicată a lui Vladislav Blănuță în Ucraina, Dinamo București a insistat pentru transferul jucătorului în iarna trecută. Însă, ”câinii” nu au ajuns la o înțelegere cu Dinamo Kiev și mutarea nu s-a concretizat.

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și s-au mai interesat și în această vară de atacant. ”Depinde mult de poziția clubului Dinamo Kiev. Săptămâna viitoare se va lămuri exact această situație. Atâta timp cât el nu mai face parte din viitorul lui Dinamo Kiev și cei de acolo încearcă să găsească o soluție mai există o posibilitate de a opera această mutare.

Da, cu siguranță cei de la Dinamo Kiev își doresc bani, mai ales în contextul investiției pe care au făcut-o. Aici e discuția, negocierea, de fapt. Probabil își doresc să nu iasă foarte tare pe minus”, declara președintele Andrei Nicolescu în urmă cu două luni.