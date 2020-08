Vlăduța Lupău a dat vestea cea mare. Cântăreaţa de muzică populară este cea mai fericită

Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară ale momentului, lucru demonstrat cu prisosință de fiecare dată când lansează câte o melodie pe Youtube, unde se bucură de o comunitate uriașă de fani. Nu ne credeți? Aruncați o privire pe canalul său și vă veți convinge cu siguranță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, destinul i-a surâs și în plan sentimental, de când l-a cunoscut pe Adrian Rus, tânărul portar al campionilor de la CFR Cluj. Vlăduța Lupău, căci despre ea este vorba, le-a împărtășit fanilor vestea cea mare.

Frumoasa brunetă sărbătorește astăzi doi ani de când a fost cerută în căsătorie de bărbatul care între timp i-a devenit partener de viață. Cei doi formează un cuplu solid și extrem de apreciat în lumea showbizului, așa că vedeta are toate motivele să se considere o femeie fericită și împlinită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău și Adrian Rus, în culmea fericirii

„Cu doi ani în urmă… în 15 august 2018, am zis „DA”, a scris Vlăduța Lupău pe contul personal de Instagram, iar reacțiile din partea fanilor nu au întârziat să apară. Aceștia i-au felicitat pe cei doi îndrăgostiți și i-au răsplătit cu sute de inimioare.

Instagramul a scos-o din minți. A cerut ajutorul fanilor

De bucurie a și uitat probabil necazurile pe care le-a întâmpinat în ultima vreme cu rețeaua de socializare preferată. Dornică să citească mesajele venite de la fani, frumoasa solistă a trebuit să ceară ajutorul fanilor pentru a scăpa de ceea ce semăna cu o eroare în toată regula.

ADVERTISEMENT

„Am o problemă cu mesajele de pe Instagram. Ați pățit? Am șters aplicația, am instalat-o din nou și tot așa. Le citesc și apoi iar apar necitite, plus că unele nu îmi intră.

Nu mai văd deloc mesajele. Probabil mă îndrumați ce să fac, însă nu-mi mai apar deloc mesajele noi. Nu vă mint”, le-a transmis vedeta prietenilor din mediul online. Cel mai probabil, aceștia i-au sărit în ajutor, iar problema a dispărut ca prin minune.

ADVERTISEMENT