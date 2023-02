Vlăduța Lupău a trecut din nou pe la estetician. Cum arată artista imediat după intervenție: „Aș vrea să fie așa”

Vlăduța Lupău a trecut din nou pe la medicul estetician. Artista care susține că nu are operații estetice nu este împotriva intervențiilor chirurgicale non-invazive, așa că a mers să-și injecteze încă o dată acid hialuronic, pentru un efect de buze mai pline.

Vlăduța Lupău, din nou la estetician. Și-a mărit încă o dată buzele

Vlăduța Lupău și, cu toate că se declară adepta unui look natural, vedeta a trecut din nou pe la cabinetul medicului estetician la finalul lunii februarie.

Îndrăgita cântăreață de muzică populară a filmat întregul proces și a împărtășit experiența cu urmăritorii săi de pe Instagram, cărora le-a explicat în detaliu ce urmează să facă și cum își dorește să arate la finalul procedurii.

„Am venit, momentan sunt dată cu ruj și creion. O să mă șterg și o să îmi aranjeze buzele. Abia aștept. Aș vrea să fie așa cum sunt acum dată cu contur și ruj. Cu siguranță mâine-poimâne, este efectul ăla de care zice toată lumea…bot de rață. Deci, practic rezultatul pe care eu mi-l doresc o să se vadă în două-trei zile”, a spus Vlăduța Lupău.

După ce a dezvăluit ce urmează să se întâmple, Vlăduța Lupău și-a șters machiajul și s-a lăsat pe mâna specialistei, care a mărturisit că nu vrea ca artista să aibă parte de un efect exagerat, ci o să-i mărească buzele din aproape în aproape, pe parcursul mai multor proceduri.

„Se vede că mi-am șters și rujul, și fondul de ten și așa sunt buzele mele”, a adăugat Vlăduța Lupău, iar în imagini se observă cum medicul estetician îi aplică crema anestezică, pentru ca vedeta să nu simtă durerea în timpul injectării.

Ce declara Vlăduța Lupău despre intervenții estetice în trecut

De-a lungul timpului, Vlăduța Lupău a fost aspru criticată și acuzată că are numeroase operații estetice. Cu toate acestea, , a susținut că este naturală și că responsabil de felul în care arată acum nu este decât timpul.

„Încă învăț să lucrez cu mine și să nu mai bag în seamă! Nu am nicio operație estetică la față, că despre asta s-a scris. Am purtat aparat dentar și mi-am aranjat dinții…Încă nu sunt perfecți, iar cine ar fi mai atent ar putea observa faptul că am arcada cumva strâmbă și am lipsă un canin.

Așa, ca să știe toți care mă cred așa operată și perfectă. Iar faptul că, atunci când s-au scris aceste lucruri, s-a postat o poză de când aveam 14 ani, e firesc că un copil la 14 ani nu arată ca la 31. Tot ceea ce fac, odată la câtva timp, este să îmi corectez buza superioară! Ceea ce nu se numește operație estetică!”, a declarat Vlăduța Lupău pentru revista Viva.