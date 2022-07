Vlăduța Lupău a vorbit despre boala despre care a suferit! Este principala cauză a infertilității în rândul femeilor

Vlăduța Lupău și-a dorit enorm să devină mamă. Visul i s-a îndeplinit, întrucât artista a rămas însărcinată cu un băiețel. Până să ajungă aici, ea a suferit enorm că nu poate avea copii, după ce a fost diagnosticată cu boala secolului. Acum, artista vorbește deschis despre aceste probleme, prin care a trecut. Iată ce dezvăluiri a făcut în cadrul podcastului lui Mihai Morar!

Vlăduța Lupău a fost diagnosticată cu boala secolului

Vlăduța Lupău, în vârstă de 31 de ani, Cântăreața va da naștere unui băiețel la începutul lunii august. Până să rămână gravidă, artista s-a confruntat cu boala secolului, endometrioză, principala cauză a infertilității feminine.

ADVERTISEMENT

în cadrul podcastului ”Fain & Simplu cu Mihai Morar” despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. A vrut devină mămică și a făcut tot ce i-a stat în putință.

”În urma mai multor analize, am descoperit că am endometrioză. Nu mai sufăr, m-am tratat. Dar, până să-mi tratez această boală, multe fete mi-au zis că trec prin ce am trecut eu, le sfătuiesc așa: eu am trecut, până la decizia de a mă opera, pentru că boala asta, cumva, nu are leac prin tratament.

ADVERTISEMENT

Acum, nu sunt eu medic, dar eu am fost la mai mulți medici, până am ajuns să mă duc la operație. Endometrioza este o boală a secolului la femei care nu are o deslușire. Și ea tot crește. Și, mai mult decât atât, chiar dacă o operezi, are șanse să recidiveze.

Și tu, dacă îți dorești un copil și ai această boală, nu prea ai cum să stai să te bazezi că o sa faci tratament și o să fie bine. Deși sunt cazuri, probabil mai puține, care au reușit să rămână însărcinate și având această boală”,a declarat Vlăduța în cadrul interviului pentru Mihai Morar.

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău a avut răbdare

Pentru a da naștere unui copilaș, Vlăduța a apelat și la divinitate. În paralel, ea a consultat și medic specialist pentru această boală, la Timișoara, care i-a spus să se opereze.

”Așa mi s-a zis și mie: ai răbdare, că mai sunt și cazuri fericite. Am avut răbdare, m-am dus la medic. Boala asta tot creștea. După care am fost și la câțiva preoți, am luat-o și pe partea asta. (…)

ADVERTISEMENT

Eu cred în Dumnezeu, cred și în oamenii pe care El ni-i scoate în cale, dar am avut câteva afirmații de la anumiți duhovnici și preoți că în două luni e rezolvată treaba.

ADVERTISEMENT

Și s-au mai dus două luni și încă două luni, stres, evenimente. Până la urmă m-am dus la un specialist pe această boală, la Timișoara, și mi-a zis să mă operez”, a mai spus Vlăduța Lupău.

A avut coronavirus

La numai câteva luni, Vlăduța Lupău s-a programat pentru operație, însă Așa și-a anulat programarea pentru intervenție. A doua oară a amânat programarea pentru o filmare. În final s-a operat și a urmat un tratament.

O altă problemă de sănătate pe care a avut-o a fost trombofilia. După ce starea ei de sănătate a fost una bună, Vlăduța Lupău a reușit să-și vadă visul cu ochii, să aibă un băiețel. Ea a reușit să rămână gravidă și își va strânge bebelușul în brațe.