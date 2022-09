Vlăduța Lupău, acuzată că a apelat la o mamă surogat. Cum a reacționat artista

Cântăreața de muzică populară este acuzată că a apelat la o mamă surogat în cazul băiețelului său care urmează să fie creștinat. Cum a reacționat îndrăgita artistă, care a revenit la silueta de dinainte de sarcină într-un timp record.

Vlăduța Lupău, învinovățită că arată prea bine după naștere. Ce i-a reproșat o fană

Vlăduța Lupău a recunoscut că primește tot felul de mesaje din partea internauților, mai ales după ce a devenit în urmă cu o lună. Se pare că există oameni care o ”învinovățesc” că arată foarte bine după sarcină.

Acest lucru s-ar datora faptului că interpreta a apelat la o mamă-surogat, lucru pe care vedeta l-a negat vehement. A pus slăbirea pe seama faptului că a revenit la spectacole la scurt timp după ce l-a născut pe Iair.

„Chiar am avut un mesaj pe Instagram, m-a întrebat cineva, mi-a zis cineva așa, ca un hate, de ce nu recunosc că am avut mamă-surogat pentru că arăt prea bine după naștere!

Mulțumesc! Nu știu dacă arăt foarte bine după naștere! Arăt ok! Am slăbit, tocmai de aia. Nici nu am pus multe kilograme în sarcină.

Cred că 12 dintre care 7 le-am dat automat jos în spital”, a spus Vlăduța Lupău în emisiunea Teo Show de la .

Vlăduța Lupău, detalii despre numele fiului său

Vlăduța Lupău s-a gândit la numele pe care-l va purta fiul său încă din primele zile în care a aflat că este însărcinată. Artista a născut prin cezariană în data de 6 august, când creștinii ortodocși sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului.

La venirea pe lume a micuțului, a precizat că numele este unul biblic. Iair, care seamănă cu ambii părinți, a primit nota 10 la naștere. Acum cântăreața se pregătește de creștinarea bebelușului său și al lui Adrian Rus.

Evenimentul din 27 septembrie se anunță a fi unul grandios, unde Vlăduța Lupău va purta mai multe rochii spectaculoase. Cel mai probabil una dintre ținute va fi de culoare albastră, însă rămâne de văzut ce va purta mai exact.