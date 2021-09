Vlăduța Lupău, adevărul despre dispariția din online. Ce a pățit cântăreața de muzică populară

Interpreta de muzică populară a dezvăluit că simțea nevoia să stea departe de social media pentru că are un program extrem de încărcat prin prisma concertelor și evenimentelor pe care le susține.

Ultima postare a solistei a avut loc pe 30 august 2021, când a publicat o . De atunci, vedeta a fost tot mai discretă și nu și-a mai ținut fanii la curent cu lucruri din viața sa.

ADVERTISEMENT

După ce a primit sute de mesaje din partea internauților, Vlăduța Lupău a revenit pe InstaStory și le-a explicat celor de acasă care a fost motivul pentru care nu a mai postat în online.

Vlăduța Lupău, pauză de la social media. De ce a luat artista de muzică populară această decizie

„Am revenit pe InstaStory și vreau să mulțumesc celor care mi-ați dat mesaje zilnic să mă întrebați ce se întâmplă, de ce nu postez, că vă e dor de mine. Pupici pentru fan page-urile mele…

ADVERTISEMENT

Și vreau să vă spun că această pauză mi-a prins foarte foarte bine și o recomand din inimă măcar 48 de ore sau 24 de ore, să încercați să nu faceți nimic pe online, să nu postați, să nu puneți nici măcar un story.

Dacă eu am reușit atâtea zile… credeți-mă, se poate și e foarte foarte benefică, mai ales la mine că am cântat atâtea zile, atâtea luni în care nu am avut deloc pauză…

Mă trezeam, cântam, mâncam, mergeam iar la cântat, veneam, după aia stătea pe telefon, lăsam o grămadă de mesaje, story-uri, comentarii.

ADVERTISEMENT

Deja m-a obosit psihic toată treaba asta și în fine, mi-a prins bine și acum am revenit”, a dezvăluit Vlăduța Lupău pe InstaStory.

Cântăreața de muzică populară le recomandă celor care o urmăresc în mediul virtual să ia o pauză de la social media și să-și spună părerea despre acest „detox” încercat de mai multe vedete autohtone de-a lungul timpului.

Printre cele care reușesc să nu mai fie active pe rețelele de socializare măcar o perioadă se numără Mihaela Rădulescu. de la Pro TV dispare cu zilele sau chiar cu săptămânile uneori.

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău, din nou activă pe Instagram. Ce le-a arătat fanilor

Și pentru că a lipsit motivat o perioadă, Vlăduța Lupău a fost nevoită să-și ia revanșa. Nici bine nu a explicat de ce a lipsit de pe Instagram că imediat și-a introdus fanii în atmosfera de la țară, acolo unde se află zilele astea.

Solista de muzică populară s-a delectat cu cozonaci calzi, cornuri cu gem și colaci cu nucă, pe care nu a ezitat să-i arate celor care o urmăresc. În plus, vedeta a mai filmat și „plăcerile nevinovate” la care nu poate renunța.

Este vorba, bineînțeles, tot de mâncare, cântăreața consumând fără reținere papară cu slănină, roșii cu ceapă sau slănină cu brânză. Nici căprioarele din pădure nu au fost ratate de Vlăduța Lupău!